Минпросвещения оценило возможность перейти на 12-летнее обучение в школах

Идея перехода на 12-летнее школьное обучение высказывается не в первый раз, принять такое решение можно только после глубокого анализа и обсуждения с педагогами и родителями, заявил министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Переход на 12-летнее школьное обучение возможен только после глубокого анализа и широкого обсуждения этого вопроса, заявил ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Подчеркну, что все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения», — сказал глава Минпросвещения.

По словам Кравцова, система образования «очень чутко реагирует» на изменения, поэтому такие вопросы необходимо обсуждать вместе с научным сообществом, педагогами, экспертами и родителями. Он также напомнил, что несколько месяцев назад Минпросвещения внедрило нормы допустимой учебной нагрузки в год.

Кроме того, министр отметил, что идея увеличить продолжительность обучения в школах высказывается не в первый раз. Накануне это предложение озвучил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

В середине октября Гриб также призвал перейти на 12-летнее школьное обучение. Тогда в Минпросвещения ответили, что российская образовательная система сбалансирована с учетом возраста и системы, что позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов.