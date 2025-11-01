 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минпросвещения оценило возможность перейти на 12-летнее обучение в школах

Кравцов: переход к 12-летнему обучению возможен после глубокого анализа
Идея перехода на 12-летнее школьное обучение высказывается не в первый раз, принять такое решение можно только после глубокого анализа и обсуждения с педагогами и родителями, заявил министр просвещения Сергей Кравцов
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Переход на 12-летнее школьное обучение возможен только после глубокого анализа и широкого обсуждения этого вопроса, заявил ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Подчеркну, что все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения», — сказал глава Минпросвещения.

По словам Кравцова, система образования «очень чутко реагирует» на изменения, поэтому такие вопросы необходимо обсуждать вместе с научным сообществом, педагогами, экспертами и родителями. Он также напомнил, что несколько месяцев назад Минпросвещения внедрило нормы допустимой учебной нагрузки в год.

Минпросвещения ответило на идею ввести 12-летнее обучение в школах
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Кроме того, министр отметил, что идея увеличить продолжительность обучения в школах высказывается не в первый раз. Накануне это предложение озвучил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

В середине октября Гриб также призвал перейти на 12-летнее школьное обучение. Тогда в Минпросвещения ответили, что российская образовательная система сбалансирована с учетом возраста и системы, что позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Школа обучение Сергей Кравцов Минпросвещения
Сергей Кравцов фото
Сергей Кравцов
политик, министр просвещения России
17 марта 1974 года
Материалы по теме
Минпросвещения опровергло массовые обращения учителей о снижении зарплат
Общество
Минпросвещения исключило ЕГЭ по «Духовно-нравственной культуре России»
Общество
Минпросвещения запланировало ввести единые учебники до 2032 года
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Премьер Канады извинился перед Трампом за рекламу с Рейганом Политика, 10:41
6 самых дорогих ошибок при выборе специалиста на аутсорсПодписка на РБК, 10:40
Выживают яркие и системные: как устроен рынок моды в 2025 году Радио, 10:38
В тройке крупнейших застройщиков Москвы произошли изменения Недвижимость, 10:36
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой на юниорском ЧЕ Спорт, 10:30
Wildberries снизит комиссию на 5-6% для всех продавцов Общество, 10:30
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Незаконно пересекший границу гражданин Китая сбежал из колонии в Приморье Общество, 10:21
Белгородскую область за сутки атаковали более 100 дронов Политика, 10:17
Синдром героя-одиночки: почему собственники сгорают в операционкеПодписка на РБК, 10:15
От Кишинева до Баку: как выглядит советская архитектура в странах СНГ Недвижимость, 10:15
ФНС получит право взыскивать долги с граждан без суда с 1 ноября: разбор Инвестиции, 10:11
Пожар на острове Недоразумения в Магадане потушили спустя четыре дня Общество, 10:07
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03