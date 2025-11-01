Минпросвещения оценило возможность перейти на 12-летнее обучение в школах
Переход на 12-летнее школьное обучение возможен только после глубокого анализа и широкого обсуждения этого вопроса, заявил ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Подчеркну, что все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения», — сказал глава Минпросвещения.
По словам Кравцова, система образования «очень чутко реагирует» на изменения, поэтому такие вопросы необходимо обсуждать вместе с научным сообществом, педагогами, экспертами и родителями. Он также напомнил, что несколько месяцев назад Минпросвещения внедрило нормы допустимой учебной нагрузки в год.
Кроме того, министр отметил, что идея увеличить продолжительность обучения в школах высказывается не в первый раз. Накануне это предложение озвучил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.
В середине октября Гриб также призвал перейти на 12-летнее школьное обучение. Тогда в Минпросвещения ответили, что российская образовательная система сбалансирована с учетом возраста и системы, что позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов.
