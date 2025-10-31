В Общественной палате сочли Россию готовой к школам с 12 классами

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение, заявил «РИА Новости» заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он назвал это вопросом времени и призвал «обсудить эту идею без паники». Сейчас полное среднее образование в стране длится 11 лет.

«В большинстве развитых стран 12-летнее школьное образование начинается с шести лет. Наши дети не уступают японским, китайским или европейским. Мы вполне готовы к этому переходу», — отметил он.

Гриб считает, что де-факто в России уже действует 12-летнее школьное образование — последний год обучения в детских садах можно рассматривать как подготовку к школе, или «нулевку». По его словам, дети все раньше начинают проявлять интерес к обучению.

В середине октября Минпросвещения в ответ на идею о 12-летнем обучении в школах заявило, что российская образовательная система в настоящее время и так сбалансирована с учетом возраста и системы образования. Она позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов, добавили там.