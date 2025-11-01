В Туле ограничили движение транспорта из-за обломков дрона

Миляев: в Туле на одной из улиц ограничили движение транспорта из-за дрона

В Туле на одной из улиц обнаружены обломки беспилотника. Отражена атака четырех дронов, никто не пострадал, инфраструктура не повреждена, сообщил губернатор

Дмитрий Миляев (Фото: Алена Бжахова / ТАСС)

В Туле обнаружены обломки беспилотника, отражена атака четырех дронов на регион, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.

«В Туле, в районе дома 56 по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, обнаружены элементы БПЛА. Ведется работа оперативных служб», — написал он в телеграм-канале.

Миляев сообщил, что движение на участке от улицы Вильямса до улицы Гастелло ограничено. Глава региона уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.

Незадолго до полуночи губернатор предупредил об опасности атаки дронов. В 05:29 он сообщил об отбое тревоги.

Ночью атаке подвергся и Московский регион. Мэр Сергей Собянин заявил о шести сбитых на подлете к столице БПЛА.