В Туле ограничили движение транспорта из-за обломков дрона
В Туле обнаружены обломки беспилотника, отражена атака четырех дронов на регион, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.
«В Туле, в районе дома 56 по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, обнаружены элементы БПЛА. Ведется работа оперативных служб», — написал он в телеграм-канале.
Миляев сообщил, что движение на участке от улицы Вильямса до улицы Гастелло ограничено. Глава региона уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.
Незадолго до полуночи губернатор предупредил об опасности атаки дронов. В 05:29 он сообщил об отбое тревоги.
Ночью атаке подвергся и Московский регион. Мэр Сергей Собянин заявил о шести сбитых на подлете к столице БПЛА.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка