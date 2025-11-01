Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести
ПВО сбила еще два дрона, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в 03:48.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Таким образом, число сбитых беспилотников на подлете к столице выросло до шести.
Аэропорты Пензы, Самары и Саратова приостановили рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в 04:13. С полуночи не принимает и не отправляет самолеты и аэропорт Калуги.
Об уничтожении первого беспилотника Собянин написал в 00:40. Через 1:15 был сбит второй дрон, а спустя еще 15 минут — третий. Четвертый был перехвачен еще примерно через 25 минут.
