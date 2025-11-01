Собянин сообщил о перехвате шести дронов на подлете к Москве с ночи

Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести

ПВО сбила еще два БПЛА, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. Аэропорты Пензы, Самары и Саратова приостановили рейсы

ПВО сбила еще два дрона, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в 03:48.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Таким образом, число сбитых беспилотников на подлете к столице выросло до шести.

Аэропорты Пензы, Самары и Саратова приостановили рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в 04:13. С полуночи не принимает и не отправляет самолеты и аэропорт Калуги.

Об уничтожении первого беспилотника Собянин написал в 00:40. Через 1:15 был сбит второй дрон, а спустя еще 15 минут — третий. Четвертый был перехвачен еще примерно через 25 минут.