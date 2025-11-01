 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Аэропорты Пензы, Саратова и Самары приостановили рейсы
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Пензы, Саратова и Самары приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он.

Российские аэропорты вводят временные ограничения в связи с угрозой атаки бспилотников.

Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести
Политика

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Росавиация ограничения аэропорты
