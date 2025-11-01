В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты
В аэропортах Пензы, Саратова и Самары приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он.
Российские аэропорты вводят временные ограничения в связи с угрозой атаки бспилотников.
Материал дополняется
