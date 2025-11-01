Хакеры сообщили о взломе баз данных оборонных предприятий Украины

Хакеры KillNet и Beregini утверждают, что получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины в результате взлома баз данных страховых фирм страны. Об этом сообщили «РИА Новости» в группировке KillNet.

«Помимо данных на физические лица был получен массив информации о крупнейших оборонных предприятиях Украины, таких как «Мотор Сич», «Запорожский механический завод», завод «Укрсталь», — рассказал представитель KillNet.

По его словам, информация может быть использована для возбуждения уголовных дел «на агентурную сеть ГУР, СБУ и тех, кто служил в рядах ВСУ».

Группировка KillNet заявляет о своей связи с Россией. Кремль эту связь отрицает.

В феврале 2023 года хакеры Killnet сообщили о взломе сайта американской военной базы Рамштайн в Германии. Тогда несколько сайтов НАТО подверглись массированной хакерской атаке. В ноябре 2022 года они заявляли о DDoS-атаке на ресурсы системы спутниковой связи Starlink.