Хакеры сообщили о взломе баз данных оборонных предприятий Украины
Хакеры KillNet и Beregini утверждают, что получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины в результате взлома баз данных страховых фирм страны. Об этом сообщили «РИА Новости» в группировке KillNet.
«Помимо данных на физические лица был получен массив информации о крупнейших оборонных предприятиях Украины, таких как «Мотор Сич», «Запорожский механический завод», завод «Укрсталь», — рассказал представитель KillNet.
По его словам, информация может быть использована для возбуждения уголовных дел «на агентурную сеть ГУР, СБУ и тех, кто служил в рядах ВСУ».
Группировка KillNet заявляет о своей связи с Россией. Кремль эту связь отрицает.
В феврале 2023 года хакеры Killnet сообщили о взломе сайта американской военной базы Рамштайн в Германии. Тогда несколько сайтов НАТО подверглись массированной хакерской атаке. В ноябре 2022 года они заявляли о DDoS-атаке на ресурсы системы спутниковой связи Starlink.
