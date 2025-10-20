Британия расследует сообщения о взломе «российскими хакерами» военных баз

Хакеры, предположительно, связанные с Россией, взломали внутренние системы восьми британских военных баз. Об этом сообщает газета Daily Mirror, также издание The Mail On Sunday.

По данным изданий, была похищена информация о сотрудниках британского Минобороны: имена и адреса электронной почты, позже она была слита в даркнет. Кибератаке подверглись в том числе авиабаза Лейкенхит в графстве Саффолк, где базируются истребители-невидимки ВВС США F-35, уточняет Daily Mirror. Кроме того, в документах содержалась и информация о самих военных базах.

Киберпреступники получили доступ к файлам, взломав систему подрядчика по техническому обслуживанию и строительству, которого привлекло британское Минобороны, пишет Daily Mirror.

Правительство расследует сообщения о том, что хакеры похитили сотни конфиденциальных военных документов и опубликовали их в даркнете, заявили в британском Минобороны. Там добавили, что применяется «решительный и упреждающий подход к киберугрозам».

Материал дополняется