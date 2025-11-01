 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Посол назвал попытку Канады конфисковать борт «Волга — Днепр» незаконной

Сюжет
Война санкций

Попытка Канады конфисковать борт российской авиакомпании «Волга — Днепр» незаконна, Оттава должна возместить убытки владельцам самолета, заявил ТАСС посол России в Канаде Олег Степанов.

«Такие действия нелегитимны. <...> Воздушное судно должно быть безусловно возвращено собственнику. Потом, видимо, Канаде будет необходимо компенсировать убытки владельцам самолета — компании «Волга — Днепр», — подчеркнул он.

По словам Степанова, «канадская сторона захватила самолет, прибывший для выполнения гуманитарной миссии по ее же просьбе, а затем задним числом включила владельцев в санкционные списки».

В посольстве сочли незаконной конфискацию Канадой российского самолета
Политика
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

В конце февраля 2022 года самолет Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» доставил в аэропорт Торонто тесты для проверки на COVID-19 и с тех пор не имеет возможности покинуть страну из-за запрета Канады для российских авиаперевозчиков на использование своего воздушного пространства.

Летом 2023 года на тот момент премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал передать задержанный самолет Киеву. Авиакомпания «Волга-Днепр» предложила канадским властям урегулировать спор по поводу арестованного самолета, однако те отказались. Свой ущерб она оценила в $100 млн.

В мае вице-премьер Украины и министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила об обращении Генпрокуратуры Канады в Высший суд Онтарио с ходатайством о конфискации самолета Ан-124. Стефанишина отметила, что Украина рассчитывает на передачу ей конфискованного самолета после окончания судебной процедуры.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Канада Россия посол конфискация самолет Ан-124
