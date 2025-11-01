 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Вице-премьер Сербии заявил, что мир находится «на пороге ядерной войны»

Вице-премьер Сербии Вулин: мир находится на пороге ядерной войны

Третья мировая война давно идет, сейчас мир оказался на пороге ядерной войны, заявил в интервью «РИА Новости» вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.

«Третья мировая война началась в момент объединения Германии и когда началась ревизия итогов Второй мировой войны. Политика Запада довела нас до края ядерной войны, не Третьей мировой, которая давно идет, а ядерной», — заявил Вулин.

Поэтому, по его словам, странам следует как можно скорее признать, что «однополярный мир умер». «Должен быть заключен новый договор, который нам будет гарантировать хотя бы 50 лет мирной жизни или хотя бы жизни без крупных войн», — добавил Вулин.

Что значит заявление Трампа о начале ядерных испытаний в США
Политика
Дональд Трамп

Ранее Европарламент в резолюции призвал Сербию ввести санкции против России для того, чтобы стать членом ЕС.

В середине октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что без введения антироссийских санкций Сербия не получит членство в ЕС.

По словам сербского президента Александра Вучича, европейские страны хотят отгородиться от России «занавесом», поэтому давление на Белград будет усиливаться.

Россия не намерена первой применять ядерное оружие, заявлял президент Владимир Путин, но отмечал в 2022 году, что угроза ядерной войны «нарастает». Использование такого вооружения для Москвы остается крайней и исключительной мерой в случае необходимости обеспечения безопасности государства, говорил президент.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Полина Минаева
Сербия Александр Вулин ядерная война
Материалы по теме
Захарова обвинила ЕС в попытках настроить Сербию против России
Политика
Европарламент в резолюции призвал Сербию ввести санкции против России
Политика
Вучич назвал стрельбу у парламента Сербии терактом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Новая эскалация ядерной риторики России и США в пяти цитатах Политика, 06:01
Экс-советник Чубайса стал ответчиком по еще одному иску Генпрокуратуры Политика, 05:43
Вице-премьер Сербии заявил, что мир находится «на пороге ядерной войны» Политика, 05:10
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты Политика, 04:22
Хуситы осудят более 40 сотрудников ООН по подозрению в связях с Израилем Политика, 04:14
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести Политика, 03:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Войска Тринидада и Тобаго привели в боевую готовность из-за Венесуэлы Политика, 03:54
Вильфанд рассказал, где россиян ожидает теплый ноябрь Общество, 03:29
Россиянам напомнили об уплате налогов на имущество до 1 декабря Общество, 03:10
Ученый заявил, что «все сходится» в версии о таинственном болиде в Москве Общество, 02:49
Атаку четвертого дрона отразили на подлете к Москве Политика, 02:41
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Над Россией сбили 38 дронов за три часа Политика, 02:29