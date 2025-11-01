Вице-премьер Сербии заявил, что мир находится «на пороге ядерной войны»

Третья мировая война давно идет, сейчас мир оказался на пороге ядерной войны, заявил в интервью «РИА Новости» вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.

«Третья мировая война началась в момент объединения Германии и когда началась ревизия итогов Второй мировой войны. Политика Запада довела нас до края ядерной войны, не Третьей мировой, которая давно идет, а ядерной», — заявил Вулин.

Поэтому, по его словам, странам следует как можно скорее признать, что «однополярный мир умер». «Должен быть заключен новый договор, который нам будет гарантировать хотя бы 50 лет мирной жизни или хотя бы жизни без крупных войн», — добавил Вулин.

Ранее Европарламент в резолюции призвал Сербию ввести санкции против России для того, чтобы стать членом ЕС.

В середине октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что без введения антироссийских санкций Сербия не получит членство в ЕС.

По словам сербского президента Александра Вучича, европейские страны хотят отгородиться от России «занавесом», поэтому давление на Белград будет усиливаться.

Россия не намерена первой применять ядерное оружие, заявлял президент Владимир Путин, но отмечал в 2022 году, что угроза ядерной войны «нарастает». Использование такого вооружения для Москвы остается крайней и исключительной мерой в случае необходимости обеспечения безопасности государства, говорил президент.