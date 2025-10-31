Эстонская компания ввела «плату за энергонезависимость» от России

Компания Elering ввела новую плату за электроэнергию с 2026 года. Жители Эстонии обязаны будут платить 3,73 евро за мегаватт-час в качестве цены за «энергонезависимость» от России. В феврале страна вышла из БРЭЛЛ

Государственная энергетическая компания Эстонии Elering установила новую плату за электроэнергию. Граждане будут обязаны платить €3,73 за мегаватт-час с 2026 года в качестве «цены за энергетическую независимость» от России, передает ERR.

Эта сумма будет отражаться отдельной строкой в счетах за электроэнергию.

«Платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией», — заявил председатель правления компании Калле Килк.

По заверению Elering, новый сбор предназначен для финансирования резервов, обеспечивающих стабильность энергосистемы.

В феврале Эстония вместе с Литвой и Латвией вышла из энергетического кольца с Белоруссией и Россией (БРЭЛЛ, по первым буквам в названиях стран) и подключились к европейской электросети через Польшу.

Эстонский министр по вопросам климата Йоко Алендер тогда сказал, что это ежемесячно будет обходиться жителям Прибалтики в €1. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова называла решение стран Прибалтики «продолжением уничтожения» самих себя.