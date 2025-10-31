Эстонская компания ввела «плату за энергонезависимость» от России
Государственная энергетическая компания Эстонии Elering установила новую плату за электроэнергию. Граждане будут обязаны платить €3,73 за мегаватт-час с 2026 года в качестве «цены за энергетическую независимость» от России, передает ERR.
Эта сумма будет отражаться отдельной строкой в счетах за электроэнергию.
«Платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией», — заявил председатель правления компании Калле Килк.
По заверению Elering, новый сбор предназначен для финансирования резервов, обеспечивающих стабильность энергосистемы.
В феврале Эстония вместе с Литвой и Латвией вышла из энергетического кольца с Белоруссией и Россией (БРЭЛЛ, по первым буквам в названиях стран) и подключились к европейской электросети через Польшу.
Эстонский министр по вопросам климата Йоко Алендер тогда сказал, что это ежемесячно будет обходиться жителям Прибалтики в €1. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова называла решение стран Прибалтики «продолжением уничтожения» самих себя.
