Эстония не подтвердила «подводный шпионаж» России на затонувшем пароме

Имеющиеся у властей Эстонии данные не подтверждают сообщения немецких СМИ о том, что Россия может использовать затонувший в Балтийском море паром Estonia для учений и, возможно, «подводного шпионажа» в отношении НАТО, передает ERR.
Как писали в своем материале WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, ряд стран НАТО располагают информацией, что несколько лет назад на затонувшем судне было размещено оборудование, обеспечивающее высокоточную навигацию подводных беспилотников и роботов. В материале утверждалось, что Россия также могла скрыть на этом участке свои датчики, ловящие сигнатуры военных кораблей и подводных лодок Североатлантического альянса.
В Минобороны Эстонии сообщили ERR, что государственные ведомства республики «внимательно наблюдают за происходящим в Балтийском море» и участок, где затонул паром, «является одним из наиболее контролируемых мест», главным образом в целях обеспечения покоя усопших. «В этом районе действует запрет на погружения и остановку судов, а место находится в зоне ответственности Финляндии», — указали в министерстве.
Паром Estonia, который следовал из Таллина в Стокгольм, затонул во время шторма в Балтийском море 28 сентября 1994 года. Погибли 852 человека, всего на борту находились 989 пассажиров и членов экипажа. Совместная комиссия Эстонии, Швеции и Финляндии, которая занималась расследованием катастрофы, в 2023 году назвала официальной причиной произошедшего инженерные недостатки судна: оно затонуло из-за оторванного носового визора, который не выдержал ударов больших водных масс. Кроме того, следствие пришло к выводу, что техническое обслуживание корабля проводилось с нарушением правил и он не был пригоден к плаванию.
Старший следователь Эстонского бюро по расследованию инцидентов с безопасностью (Ohutusjuurdluse Keskus, OJK) Таури Роозипуу считает неразумной установку разведывательного оборудования на объекте, находящемся под таким пристальным вниманием. По его словам, специалисты ведомства с 2021 по 2024 год шесть раз исследовали место крушения парома и не обнаружили подозрительных устройств. В рамках таких операций, пояснил Роозипуу, применялись гидролокаторы и подводные роботы с камерами.
В то же время следователь обратил внимание, что найти какое-либо оборудование в условиях плохой видимости крайне сложно, так как подводная камера дает обзор не дальше пяти метров. При этом, подчеркивает Роозипуу, размещенным под водой устройствам регулярно требуется замена аккумуляторов, а такие действия привлекли бы внимание.
Отдельно он упоминает, что основной транспортный коридор в этом районе Балтики находится в отдалении от обломков корабля, интенсивность судоходства на этом участке довольно низкая и «собирать какие-либо данные там было бы не очень эффективно». «Движение судов там настолько редкое, что это не дало бы значимого результата», — полагает чиновник.
Москва заявляет, что НАТО активизировала разведывательную деятельность у морских и воздушных границ России в Балтийском и Черном морях. Отработка боевых действий альянса против России идет «полным ходом», политика НАТО является «агрессивной» и «антироссийской», отмечали в российском МИДе.
