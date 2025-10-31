 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Суд в Москве отменил штраф хозяйке собаки за неубранную мочу на улице

Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram

Симоновский районный суд Москвы прекратил производство по делу о несоблюдении требований к содержанию животных и отменил постановление о штрафе, выписанное жительнице столицы Надежды Зелинской, которая не убрала мочу своего стаффордширского терьера во дворе дома. Решение принято из-за отсутствия состава административного правонарушения, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Постановление о штрафе выписал заместитель начальника Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными комитета ветеринарии Москвы. «По версии заявителя, Зелинская не обеспечила уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территории общего пользования при выгуле собаки», — рассказали в пресс-службе судов.

В Госдуме предложили обязать владельцев животных убирать за ними в домах
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

RT писал, что хозяйке питомца выписали штраф в размере 1,5 тыс. руб. после жалобы соседки. Со слов Зелинской, основанием для штрафа стало видео с камеры наблюдения, где ее собака по кличке Зефирка «поднимает лапу у куста». «Я только слышала ее [соседки] крики из окна, а в сентябре она начала за мной ходить. Вот просто ходит за мной во время прогулки с собакой», — прокомментировала Зелинская телеканалу.

Ранее в октябре депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому владельцы домашних животных обязаны убирать за ними в местах общего пользования многоквартирных домов. Также поправки предусматривают ограничения на посещение с питомцами общественных мест.

В октябре в Москве также ужесточили ответственность за нарушение правил выгула и регистрации питомцев. Теперь штраф за содержание домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов для граждан составит до 3 тыс. руб., для должностных лиц — до 15 тыс. руб., а для юридических — до 30 тыс. руб. Такие же штрафы предусмотрены за нарушение правил выгула собак (например, без намордника).

Егор Алимов
Москва суд домашние животные собака уборка штраф
