 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

В Москве ужесточили штрафы за нарушение правил выгула домашних животных

Сюжет
Новые законы в России
Сюжет
Новости Москвы

В Москве ужесточили ответственность за нарушение правил выгула и регистрации домашних питомцев, а также за нарушения в работе приютов. Документ опубликован на mos.ru.

Теперь штраф за содержание домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов для граждан составит до 3 тыс. руб., для должностных лиц — до 15 тыс. руб., а для юридических — до 30 тыс. руб.. Такие же штрафы полагаются за нарушение правил выгула собак, например, за выгул без намордника или нахождение питомца на территории детского сада.

За нарушения при провозе домашних питомцев штраф увеличен для должностных и юридических лиц. Для первых его подняли до 4 тыс. руб., для вторых — до 6 тыс. руб.

Изменения также коснулись правил деятельности приютов, за их нарушение на должностных лиц могут наложить штраф до 15 тыс. руб., а на юридических — до 30 тыс. руб.

Юристы рассказали о штрафах за коляску в подъезде
Общество
Фото:Игорь Меркулов / URA.RU / ТАСС

Помимо этого, теперь несоблюдение правил обращения с животными без владельцев влечет наложение штрафа на граждан в размере до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 15 тыс., а для юридических — до 50 тыс. руб.

Штраф за уклонение от регистрации и прививок домашних питомцев повысили для должностных и юридических лиц. Для первых его повысили до 15 тыс. руб., а для вторых — до 30 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
Москва домашние животные собаки штраф
Материалы по теме
Какие изменения в законодательстве ждут россиян в октябре
Общество
Путин подписал закон об упрощении получения званий добровольцами
Общество
В Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Россияне признали, что не моют голову, но вымывают дом перед поездкой Общество, 04:00
В Москве ужесточили штрафы за нарушение правил выгула домашних животных Город, 03:59
В МИД оценили перспективы отношений с Молдавией после выборов в парламент Политика, 03:52
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 03:39
Небензя подтвердил, что Россия начнет процесс выбора нового генсека ООН Политика, 03:05
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Глава Дагестана призвал наказать родителей устроивших драку школьников Общество, 02:27
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
WSJ узнала, что США изучают возможность поставки Киеву дальнобойных ракет Политика, 02:21
WSJ сообщила, что США дадут Киеву разведданные для ударов вглубь России Политика, 02:13
Израиль задержал 70 человек с судов плывшей в Газу флотилии с Тунберг Политика, 02:10
Фон дер Ляйен заявила о смене подхода к санкциям против России Политика, 02:02
В Британии создадут службу-аналог существовавшей в годы холодной войны Политика, 01:42
Минэнерго Украины оценило риски для населения после блэкаута на ЧАЭС Политика, 01:22
В аэропорту Волгограда приостановили полеты Политика, 01:03