В Москве ужесточили штрафы за нарушение правил выгула домашних животных

В Москве ужесточили ответственность за нарушение правил выгула и регистрации домашних питомцев, а также за нарушения в работе приютов. Документ опубликован на mos.ru.

Теперь штраф за содержание домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов для граждан составит до 3 тыс. руб., для должностных лиц — до 15 тыс. руб., а для юридических — до 30 тыс. руб.. Такие же штрафы полагаются за нарушение правил выгула собак, например, за выгул без намордника или нахождение питомца на территории детского сада.

За нарушения при провозе домашних питомцев штраф увеличен для должностных и юридических лиц. Для первых его подняли до 4 тыс. руб., для вторых — до 6 тыс. руб.

Изменения также коснулись правил деятельности приютов, за их нарушение на должностных лиц могут наложить штраф до 15 тыс. руб., а на юридических — до 30 тыс. руб.

Помимо этого, теперь несоблюдение правил обращения с животными без владельцев влечет наложение штрафа на граждан в размере до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 15 тыс., а для юридических — до 50 тыс. руб.

Штраф за уклонение от регистрации и прививок домашних питомцев повысили для должностных и юридических лиц. Для первых его повысили до 15 тыс. руб., а для вторых — до 30 тыс. руб.