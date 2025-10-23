В Госдуме предложили обязать владельцев животных убирать за ними в домах

Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутаты Госдумы разработали законопроект, обязывающий владельцев домашних животных убирать за ними в местах общего пользования многоквартирных домов. Также в документе предложили ввести ограничения на посещение с питомцами общественных мест и закрепить правила их перевозки в транспорте, передает ТАСС.

Инициатива расширяет действующий закон «Об ответственном обращении с животными». Сейчас убирать за питомцем обязаны только на улице во время выгула. Если законопроект примут, эта же обязанность распространится и на общие зоны многоквартирных домов – подъезды, лестничные клетки и другие помещения. Конкретные правила уборки будут устанавливать местные власти.

Кроме того, предлагается запретить появляться с собаками в магазинах, кафе, ресторанах, а также в медицинских и образовательных организациях. Исключение сделано только для собак-поводырей. Законопроект также устанавливает четкие правила перевозки животных в общественном транспорте. Согласно новым нормам, питомцев можно будет перевозить только на коротком поводке, в наморднике или в специальной переноске.

В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Правительство также готовит законопроект о введении общегосударственного учета домашних животных. Согласно проекту, данные о питомцах и их владельцах будут вноситься в единую ветеринарную информационную систему. Межведомственная рабочая группа включает представителей Минприроды, Минэкономразвития, Минфина, Минсельхоза и Минцифры.