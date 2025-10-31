Какие документы нужны россиянам для отпуска за рубежом. Инфографика

В декабре вступает в силу взаимная отмена визовых требований между Россией и Иорданией. В октябре российское правительство также запланировало отменить визовый режим между Россией и Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией.

В какие страны россияне могут въехать только по паспорту, а в каких потребуется оформление визы — в инфографике РБК.