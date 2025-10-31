 Перейти к основному контенту
В МИДе назвали дату начала безвиза с Иорданией

МИД: соглашение между Россией и Иорданией о безвизе вступит в силу 13 декабря
Сюжет
Путешествия за рубеж: маршруты, лайфхаки
Вади-Рам, Иордания
Вади-Рам, Иордания (Фото: Antonio Gravante / Shutterstock)

Соглашение между правительствами России и Иордании о взаимной отмене визовых требований, подписанное 20 августа 2025 года в Москве, вступит в силу 13 декабря, сообщает пресс-служба российского МИДа.

С этого дня граждане России смогут въезжать в Иорданию без виз и находиться на ее территории до 30 дней при каждом посещении, если поездка не связана с трудовой или коммерческой деятельностью, обучением или постоянным проживанием.

Общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в календарном году. Аналогичные условия будут действовать и для граждан Иордании при въезде в Россию.

Путин заявил о скором вводе безвизового режима для туристов из Китая
Политика
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

В декабре 2024 года гражданам Иордании разрешили въезд в Россию по электронной визе. Иордания, таким образом, вошла в обновленный список из 64 стран, граждане которых могут оформить электронную визу для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.

28 октября соглашение о взаимной отмене виз подписали Россия и Мьянма. За два года до этого страны впервые с 1993 года открыли авиасообщение. Рейсы проходили по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск. Но в 2025 году авиасообщение вновь приостановили после землетрясения в Мьянме.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Иордания Россия безвизовый режим МИД
