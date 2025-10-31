В МИДе назвали дату начала безвиза с Иорданией
Соглашение между правительствами России и Иордании о взаимной отмене визовых требований, подписанное 20 августа 2025 года в Москве, вступит в силу 13 декабря, сообщает пресс-служба российского МИДа.
С этого дня граждане России смогут въезжать в Иорданию без виз и находиться на ее территории до 30 дней при каждом посещении, если поездка не связана с трудовой или коммерческой деятельностью, обучением или постоянным проживанием.
Общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в календарном году. Аналогичные условия будут действовать и для граждан Иордании при въезде в Россию.
В декабре 2024 года гражданам Иордании разрешили въезд в Россию по электронной визе. Иордания, таким образом, вошла в обновленный список из 64 стран, граждане которых могут оформить электронную визу для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.
28 октября соглашение о взаимной отмене виз подписали Россия и Мьянма. За два года до этого страны впервые с 1993 года открыли авиасообщение. Рейсы проходили по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск. Но в 2025 году авиасообщение вновь приостановили после землетрясения в Мьянме.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка