Фигурантам дела о покушении на Симоньян и Собчак добавили статью

Фигурантам дела о покушении на Симоньян дополнительно вменили возбуждение вражды
Фигурантам дополнительно вменили статью о возбуждении ненависти или вражды, по ней им грозит до шести лет лишения свободы

Некоторым фигурантам дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян вменили статью о возбуждении ненависти или вражды. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Обвинения предъявлены по ч. 2 ст. 282 (Возбуждение ненависти или вражды). За это фигурантам может грозить до шести лет лишения свободы.

Маргарита Симоньян
Общество
Маргарита Симоньян

Кроме того, некоторым фигурантам вменяют ч. 2 ст. 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), другим, в зависимости от роли — ч. 2 ст. 205.5 (Участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 213 (Хулиганство), ст. 162 (Разбой).

За эти преступления может грозить до пяти, двадцати, семи и 15 лет заключения соответственно.

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Симоньян и журналистку Ксению Собчак по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) в июле 2023 года. В ведомстве также рассказали о задержании группы неонацистов в Москве и Рязанской области — они готовились к совершению преступления. RT опубликовал видео с одним из задержанных, который представился Михаилом Балашовым и рассказал о создании неонацистской группы «Параграф-88», куда в том числе вовлекал несовершеннолетних. По данным газеты «Коммерсантъ», среди фигурантов дела оказалась 16-летняя школьница.

Злоумышленники сообщили, что СБУ обещала им вознаграждение в размере 1,5 млн руб. за каждое убийство. По делу арестовали восемь фигурантов. Киев назвал покушение «ненужным» и исключил свою причастность.

