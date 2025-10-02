Путин заявил о скором вводе безвизового режима для туристов из Китая
Про решение ввести безвизовый режим для туристов из Китая будет объявлено в ближайшее время, заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин.
«Какие последствия будут? Я думаю, самые положительные, потому что база межгосударственных отношений создается прежде всего на человеческом уровне», — сказал Путин.
Тема форума «Валдай» в 2025 году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Форум проводится с 2004 года, первым местом его проведения стало озеро Валдай, оттуда и было взято название.
В середине сентября вступил в силу пробный безвизовый режим для граждан России, направляющихся в Китай. Эксперимент будет действовать год — до 14 сентября 2026-го.
Теперь для поездки в КНР россиянам необходим только действующий заграничный паспорт. Находиться в стране без визы граждане России смогут до 30 дней.
Китай стал 23-й страной, в которой туристы из России могут находиться без разрешительных документов в течение месяца.
