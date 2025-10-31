В Петербурге пенсионеру назначили штраф за сине-желтый значок
Суд в Петербурге назначил 78-летнему местному жителю Михаилу Пушницкому штраф в размере 30 тыс. руб. по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Там уточнили, что накануне пенсионер был задержан во время памятной акции по жертвам политических репрессий на Левашовском мемориальном кладбище за то, что демонстрировал «неопределенному кругу лиц» желто-голубой значок в виде флага Украины с призывами по Украине.
Как пишет «Фонтанка», Пушницкий был членом поисковой группы, которая в 2002 году обнаружила захоронения жертв репрессий 1920–1930-х годов под Петербургом — на территории Ржевского артиллерийского полигона. По данным исследователей, на урочище в районе полигона захоронены около 30 тыс. человек.
С 2015 года мемориальное кладбище «Левашовская пустошь» внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
