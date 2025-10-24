Суд оштрафовал Надеждина на 20 тысяч рублей

Борис Надеждин (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Таганский районный суд Москвы оштрафовал бывшего депутата Госдумы Бориса Надеждина на 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Его признали виновным в организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления — ч. 2 ст. 20.2 КоАП.

Сам Надеждин в своем телеграм-канале заявил, что о заведенном деле узнал случайно, не получал протокола об административном правонарушении и не знаком с его содержанием. По словам Надеждина, на территории, отнесенной к юрисдикции Таганского районного суда, он не проводил никаких публичных мероприятий.

В июле Тверской суд Москвы оштрафовал экс-главу штаба Надеждина Дмитрия Кисиева на 20 тыс. руб. за пикет, прошедший в июле у здания Госдумы против поправок, которые вводят штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете.