Политика⁠,
0

Песков заявил о постоянном контакте Путина с Си Цзиньпином

Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте, он может быть как прямым, так и опосредованным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Лидеры [России и Китая] находятся в постоянном контакте, в прямом или в опосредованном», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, планирует ли Путин передать послание Си Цзиньпину через главу правительства Михаила Мишустина, который отправится с визитом в Китай. Песков уточнил, что не может ответить на вопрос, будет ли Путин передавать послание.

Москва рассчитывает, что Мишустина в Китае примет Си Цзиньпин, поскольку это традиция в отношениях между двумя странами, уточнил пресс-секретарь.

Визит Мишустина в Китай запланирован на 3–4 ноября.

Welt узнал, что Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем
Политика
Си Цзиньпин

Последний телефонный разговор российского президента с председателем КНР состоялся 8 августа 2025 года. Путин рассказал китайскому коллеге об итогах своей беседы 6 августа со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Си Цзиньпин, в свою очередь, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе, рассказали тогда в пресс-службе Кремля.

31 августа по приглашению Си Цзиньпина Путин прибыл с официальным визитом в Китай, где принял участие в саммите ШОС и военном параде в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. На полях ШОС лидеры провели двусторонние переговоры.

