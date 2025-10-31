Песков заявил о постоянном контакте Путина с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте, он может быть как прямым, так и опосредованным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Лидеры [России и Китая] находятся в постоянном контакте, в прямом или в опосредованном», — сказал Песков.
Так он ответил на вопрос, планирует ли Путин передать послание Си Цзиньпину через главу правительства Михаила Мишустина, который отправится с визитом в Китай. Песков уточнил, что не может ответить на вопрос, будет ли Путин передавать послание.
Москва рассчитывает, что Мишустина в Китае примет Си Цзиньпин, поскольку это традиция в отношениях между двумя странами, уточнил пресс-секретарь.
Визит Мишустина в Китай запланирован на 3–4 ноября.
Последний телефонный разговор российского президента с председателем КНР состоялся 8 августа 2025 года. Путин рассказал китайскому коллеге об итогах своей беседы 6 августа со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Си Цзиньпин, в свою очередь, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе, рассказали тогда в пресс-службе Кремля.
31 августа по приглашению Си Цзиньпина Путин прибыл с официальным визитом в Китай, где принял участие в саммите ШОС и военном параде в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. На полях ШОС лидеры провели двусторонние переговоры.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка