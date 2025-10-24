Welt узнал, что Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем

Си Цзиньпин (Фото: Florence Lo / Reuters)

Председатель КНР Си Цзиньпин не смог найти время, чтобы принять канцлера Германии Фридриха Мерца, планирующего первый после вступления в должность визит в Китай, сообщает Die Welt.

По информации издания, визит Мерца в Китай должен был состояться на следующей неделе. Перед этим в страну должен был приехать министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Но 24 октября стало известно, что министр отложил свой визит. В МИДе это объяснили тем, что Китай не подтвердил встречу с ним.

Напряженность в отношениях Берлина и Пекина возникла на фоне ужесточения Китаем ограничений на экспорт редкоземельных металлов. Кроме того, Германия направила китайской стороне ноту из-за запрета на поставки в Европу микрочипов. Такое решение Пекина вызвало серьезные перебои в работе немецкой промышленности, которой необходимы компоненты для автопрома и производства электроники.