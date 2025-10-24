 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Welt узнал, что Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Florence Lo / Reuters)

Председатель КНР Си Цзиньпин не смог найти время, чтобы принять канцлера Германии Фридриха Мерца, планирующего первый после вступления в должность визит в Китай, сообщает Die Welt.

По информации издания, визит Мерца в Китай должен был состояться на следующей неделе. Перед этим в страну должен был приехать министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Но 24 октября стало известно, что министр отложил свой визит. В МИДе это объяснили тем, что Китай не подтвердил встречу с ним.

Мерц раскрыл, что сказал ему Зеленский после встречи с Трампом
Политика
Владимир Зеленский

Напряженность в отношениях Берлина и Пекина возникла на фоне ужесточения Китаем ограничений на экспорт редкоземельных металлов. Кроме того, Германия направила китайской стороне ноту из-за запрета на поставки в Европу микрочипов. Такое решение Пекина вызвало серьезные перебои в работе немецкой промышленности, которой необходимы компоненты для автопрома и производства электроники.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Анастасия Луценко
Си Цзиньпин Фридрих Мерц Китай ФРГ
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Германия объявила демарш Китаю из-за паузы в поставках чипов
Политика
Мерц допустил исключение из-под санкций немецкого бизнеса «Роснефти»
Политика
Мерц раскрыл, что сказал ему Зеленский после встречи с Трампом
Политика
