В Севастополе объявили воздушную тревогу

Севастополь (Фото: Александр Лыскин / Global Look Press)

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал глава Севастополя в 12:24 мск.

Развожаев призвал жителей Севастополя спуститься в укрытие или обезопасить себя дома — закрыть окна, перекрыть газ, воду и отключить электричество, а также укрыться в комнате с несущими стенами.

В 12:49 губернатор сообщил об отбое воздушной тревоги.

До этого воздушную тревогу в Севастополе объявляли 13 октября. Тогда ракетная опасность была также по всей территории Крыма.