В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал глава Севастополя в 12:24 мск.
Развожаев призвал жителей Севастополя спуститься в укрытие или обезопасить себя дома — закрыть окна, перекрыть газ, воду и отключить электричество, а также укрыться в комнате с несущими стенами.
В 12:49 губернатор сообщил об отбое воздушной тревоги.
До этого воздушную тревогу в Севастополе объявляли 13 октября. Тогда ракетная опасность была также по всей территории Крыма.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка