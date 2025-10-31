 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Сюжет
Военная операция на Украине
Севастополь&nbsp;
Севастополь  (Фото: Александр Лыскин / Global Look Press)

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал глава Севастополя в 12:24 мск.

Развожаев призвал жителей Севастополя спуститься в укрытие или обезопасить себя дома — закрыть окна, перекрыть газ, воду и отключить электричество, а также укрыться в комнате с несущими стенами.

В 12:49 губернатор сообщил об отбое воздушной тревоги. 

Над регионами России за три часа сбили 14 украинских дронов
Политика

До этого воздушную тревогу в Севастополе объявляли 13 октября. Тогда ракетная опасность была также по всей территории Крыма

Анастасия Луценко
Севастополь Воздушная тревога Михаил Развожаев
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
