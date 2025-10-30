Над регионами России за три часа сбили 14 украинских дронов
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 14 украинских беспилотников самолетного типа в период с 20:00 мск до 23:00 мск, сообщило Минобороны.
Согласно данным военного ведомства:
- пять БПЛА сбито над Воронежской областью;
- пять — над Белгородской областью;
- два — над Курской областью;
- по одному — над Калужской и Тульской областями.
Еще 24 дрона сбили над регионами в предшествующие пять часов. В период с 15:00 мск до 20:00 мск атаке подверглись Крым, Белгородская, Брянская, Калужская, Курская и Тульская области.
В Туле после падения обломков дрона загорелась крыша продуктового магазина, никто не пострадал. Около 22:00 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Колыхалино дрон ударил по легковому автомобилю, а в селе Бессоновка беспилотник атаковал служебный автобус. В результате пострадали два человека. При атаке дрона в Шебекино пострадал сотрудник коммерческого предприятия.
