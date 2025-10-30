 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над регионами России за три часа сбили 14 украинских дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 14 украинских беспилотников самолетного типа в период с 20:00 мск до 23:00 мск, сообщило Минобороны.

Согласно данным военного ведомства:

  • пять БПЛА сбито над Воронежской областью;
  • пять — над Белгородской областью;
  • два — над Курской областью;
  • по одному — над Калужской и Тульской областями.

Еще 24 дрона сбили над регионами в предшествующие пять часов. В период с 15:00 мск до 20:00 мск атаке подверглись Крым, Белгородская, Брянская, Калужская, Курская и Тульская области.

В Туле после падения обломков дрона загорелся продуктовый магазин
Политика
Фото:ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле после падения обломков дрона загорелась крыша продуктового магазина, никто не пострадал. Около 22:00 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Колыхалино дрон ударил по легковому автомобилю, а в селе Бессоновка беспилотник атаковал служебный автобус. В результате пострадали два человека. При атаке дрона в Шебекино пострадал сотрудник коммерческого предприятия.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Теги
Минобороны ПВО беспилотники
Материалы по теме
Системы ПВО уничтожили 30 украинских дронов за 4 часа
Политика
На подлете к Москве сбили четыре беспилотника
Политика
Над регионами России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
В Мытищах произошел блэкаут из-за коммунальной аварии Общество, 00:46
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp Технологии и медиа, 00:39
Минобрнауки в 2026 году выделит вузам 620,5 тыс. бюджетных мест Общество, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Сенатор рассказал о масштабах ядерных испытаний США Политика, 00:05
Юристы рассказали о возможных последствиях для Валиевой после апелляции Спорт, 00:00
Налоги без суда и лимиты на сим-карты: что изменится в законах в ноябре Общество, 00:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Финразведка объяснила усиление ЦБ валютного контроля за нерезидентами Экономика, 00:00
В штате Нью-Йорк объявили режим ЧП для финансирования талонов на питание Общество, 30 окт, 23:43
Над регионами России за три часа сбили 14 украинских дронов Политика, 30 окт, 23:37
Вэнс объяснил проведение США ядерных испытаний Политика, 30 окт, 23:15
Полиция задержала прыгнувшего с крыши поезда в Москву-реку зацепера Общество, 30 окт, 23:07
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 30 окт, 23:00
В Туле после падения обломков дрона загорелся продуктовый магазин Политика, 30 окт, 22:40