Над регионами России за три часа сбили 14 украинских дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 14 украинских беспилотников самолетного типа в период с 20:00 мск до 23:00 мск, сообщило Минобороны.

Согласно данным военного ведомства:

пять БПЛА сбито над Воронежской областью;

пять — над Белгородской областью;

два — над Курской областью;

по одному — над Калужской и Тульской областями.

Еще 24 дрона сбили над регионами в предшествующие пять часов. В период с 15:00 мск до 20:00 мск атаке подверглись Крым, Белгородская, Брянская, Калужская, Курская и Тульская области.

В Туле после падения обломков дрона загорелась крыша продуктового магазина, никто не пострадал. Около 22:00 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Колыхалино дрон ударил по легковому автомобилю, а в селе Бессоновка беспилотник атаковал служебный автобус. В результате пострадали два человека. При атаке дрона в Шебекино пострадал сотрудник коммерческого предприятия.