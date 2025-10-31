Зампред Совфеда заявил об омерзении от «Евровидения»
Состояние деградации, к которому пришел конкурс Евровидение, вызывает «нравственное омерзение», заявил на Всероссийском форуме «Народы России» зампред Совета Федерации Константин Косачев, сообщает корреспондент РБК.
«Евровидение» на наших глазах абсолютно деградировал, выродился и вызывает, скорее, нравственное и моральное омерзение», — сказал сенатор.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка