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В России запустят международный аналог «Евровидения»

Глава Минкультуры Любимова: Россия запустит международный конкурс «Интервидение»
Министр культуры Ольга Любимова и Константин Эрнст объявили, что Россия запускает свой музыкальный конкурс «Интервидение». Конкурс с таким названием проводился в советское время странами социалистического лагеря
Фото: Ethan Miller / Getty Images
Фото: Ethan Miller / Getty Images

Министр культуры Ольга Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме сообщила о плане создания международного музыкального конкурса «Интервидение», передает «Интерфакс».

«Российская Федерация в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс «Интервидение», — сказала Любимова.

Подробнее о планах проведения конкурса рассказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. «Мы предлагаем в наступающем году провести и проводить каждый год открытый музыкальный, точнее песенный, конкурс под рабочим названием «Интервидение». В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний. Это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки», — сказал он (цитата по ТАСС).

«Интервидение» — это исторический конкурс эстрадной песни, который в советское время проводился в рамках Международного фестиваля песни в Сопоте. Он организовывался одноименной международной организацией в конце 1970-х — начале 1980-х годов. В организацию входили вещатели стран социалистического лагеря.

Материал дополняется.

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Теги
Евровидение музыкальный конкурс фестиваль Ольга Любимова Константин Эрнст
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