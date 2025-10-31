 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Орбан заявил, что встреча с Трампом может приблизить саммит России и США

Орбан — о встрече с Трампом: возможно, мы приблизимся к мирному саммиту
Виктор Орбан и Дональд Трамп
Виктор Орбан и Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что его предстоящая встреча с президентом США Дональдом Трампом может стать шагом к проведению мирного саммита между США и Россией в Будапеште. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth, сообщает 24.hu.

По словам Орбана, восстановление мира является одной из наиболее важных причин приезда венгерской делегации. Кроме того, стороны обсудят экономические вопросы, а также американо-венгерское сотрудничество. Также премьер-министр заявил, что этот диалог приблизит мирный саммит между Вашингтоном и Москвой. Орбан добавил, что встреча должна пройти на серьезном уровне. Ранее стало известно, что она пройдет на предстоящей неделе в США.

В числе прочего лидеры стран обсудят новые антироссийские санкции. Орбан считает, что ограничения, коснувшиеся российского топлива, негативно скажутся на венгерском энергетическом рынке, и называет предпринятую меру ошибкой.

Орбан решил обсудить с Трампом санкции против России
Политика
Виктор Орбан

22 октября США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, а также их «дочек», где компаниям принадлежит 50% и более. Минфин страны дал месяц (до 21 ноября) на сворачивание операций с ними. 23 октября Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Он заявил, что не видит перспектив в этой встрече, однако добавил, что в будущем она может состояться. О проведении встречи президенты договорились во время телефонного разговора 16 октября. Впоследствии было принято решение отменить саммит после разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, который произошел 20 октября.

Путин, говоря о новых санкциях, сказал, что их введение будет носить для России «серьезный» характер и «иметь определенные последствия», но существенно не скажется на «экономическом самочувствии» страны. Он отметил, что это является попыткой давления на страну и может нанести ущерб российско-американским отношениям.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Ксения Потрошилина
Венгрия США переговоры встреча
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
