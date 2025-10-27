 Перейти к основному контенту
0

Орбан решил обсудить с Трампом санкции против России

Венгерский премьер назвал санкции против российских нефтекомпаний со стороны США ошибкой и предупредил, что из-за них цены на энергоносители в Венгрии могут «взлететь до небес»
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

На следующей неделе в США пройдет встреча президента страны Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они обсудят в том числе новые санкции США против России, рассказал глава венгерского правительства. Об этом сообщает Telex со ссылкой на интервью Орбана итальянской La Repubblica.

«Вскоре я встречусь с Трампом, чтобы решить вопрос с нефтяными санкциями. <...> Мы постараемся найти выход, особенно для Венгрии», — сказал он.

По словам Орбана, без российского топлива цены в Венгрии на энергоносители «взлетят до небес», поэтому, как считает глава правительства, Трамп допустил ошибку, введя санкции.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что пока санкции не вступили в силу и «поэтому на данный момент они не представляют угрозы для энергоснабжения Венгрии, но правительство изучает ситуацию».

Трамп — о перспективе дополнительных санкций против России: «Вы узнаете»
Политика
Дональд Трамп

США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, а также их «дочек», где компаниям принадлежит 50% и более, 22 октября. Минфин страны дал месяц (до 21 ноября) на сворачивание операций с ними. Параллельно Трамп отказался от проведения в ближайшее время встречи с Владимиром Путиным в венгерской столице.

До этого Трамп неоднократно призывал страны ЕС и НАТО (Венгрия — член обоих объединений) отказаться от покупки российской нефти. Накануне посол США в Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер заявил, что ожидает от Венгрии, Турции и Словакии, продолжающих получать энергоносители от России, что они разработают планы по отказу от поставок и реализуют их. «Венгрия не строила никаких планов и не предпринимала активных шагов» для снижения зависимости от России, отметил он.

Путин, говоря о новых санкциях, сказал, что их введение будет носить для России «серьезный» характер и «иметь определенные последствия», но существенно не скажется на «экономическом самочувствии» страны. Он отметил, что это является попыткой давления на страну и может нанести ущерб российско-американским отношениям.

