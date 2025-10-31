В следовавшем в Белгород поезде ФСБ задержала диверсанта
Диверсант из города Печора в Коми пытался уехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против России. Мужчину задержали в поезде, следовавшем в Белгород, заявили в Центре общественных связей ФСБ, сообщает «РИА Новости».
Подозреваемый, поддерживающий украинские власти, для реализации плана по противостоянию вооруженным силам России решил вступить в террористическую организацию. В рамках ее деятельности мужчина также должен быть принять участие в «диверсионной деятельности». Так, через Telegram он передал куратору организации свои данные и выполнил разведывательное задание, связанное с объектом стратегической инфраструктуры в Печоре.
Диверсанта задержали еще в июне, однако об этом спецслужба сообщила только сейчас. Против мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая государственную измену и участие в террористической деятельности. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Накануне следователи установили личности украинских диверсантов, которые напали на сотрудников Росгвардии в Брянской области в августе 2023 года.
Речь идет об украинской диверсионной группе, которая, как теперь известно, состоит из А. Кулиша, Д. Ткаченко, А. Мазуренко и А. Антоненко. Все четверо ранее уже были привлечены к уголовной ответственности за другие преступления. Диверсантам предъявили обвинения в посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК). Максимальное наказание — пожизненное заключение.
Кроме того, следователи начали проверять причастность подозреваемых к терактам на территории Брянской, Курской и Белгородской областей.
