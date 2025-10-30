СК установил напавших на Росгвардию под Брянском в 2023 году диверсантов

СК установил украинских диверсантов, напавших на росгвардейцев в 2023 году

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Следственный комитет установил личности украинских диверсантов, напавших на сотрудников Росгвардии в Брянской области в августе 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи установили четырех участников украинской диверсионной группы: А. Кулиш, Д. Ткаченко, А. Мазуренко и А. Антоненко. Всех четверых ранее уже привлекали к уголовной ответственности за другие преступления.

Диверсантам предъявили обвинения в посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение или смертная казнь.

Кроме того, следователи начали проверять их причастность к терактам на территории Брянской, Курской и Белгородской областей.

22 августа 2023 года губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Климовском районе региона. Атаку отразили подразделения погрануправления, Минобороны и Росгвардии.

30 августа ФСБ рассказала о ликвидации диверсионной группы, готовившей теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры в Брянской области. Двое участников группы были убиты, пятерых задержали.