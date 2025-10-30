 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

СК установил напавших на Росгвардию под Брянском в 2023 году диверсантов

СК установил украинских диверсантов, напавших на росгвардейцев в 2023 году
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Следственный комитет установил личности украинских диверсантов, напавших на сотрудников Росгвардии в Брянской области в августе 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи установили четырех участников украинской диверсионной группы: А. Кулиш, Д. Ткаченко, А. Мазуренко и А. Антоненко. Всех четверых ранее уже привлекали к уголовной ответственности за другие преступления.

Диверсантам предъявили обвинения в посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение или смертная казнь.

Кроме того, следователи начали проверять их причастность к терактам на территории Брянской, Курской и Белгородской областей.

В Москве мужчина нанес несколько ножевых ранений сотруднику Росгвардии
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

22 августа 2023 года губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Климовском районе региона. Атаку отразили подразделения погрануправления, Минобороны и Росгвардии.

30 августа ФСБ рассказала о ликвидации диверсионной группы, готовившей теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры в Брянской области. Двое участников группы были убиты, пятерых задержали.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Росгвардия нападение Брянская область
Материалы по теме
Хинштейн сообщил, что при взрыве в Орловской области погибли росгвардейцы
Политика
Погибшего при ударе ВСУ по Курску росгвардейца наградят орденом Мужества
Политика
При повторном взрыве в доме в Элисте пострадали три росгвардейца
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Основатель SoftBank Group стал богатейшим человеком Японии Инвестиции, 12:36
Оптимизация командировки: как сэкономить на деловых поездках Отрасли, 12:34
СК объяснил «записку» и появление Усольцева в Сети после исчезновения Общество, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ выйти из окружения под Покровском Политика, 12:29
Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВПК Украины Политика, 12:28
Почему крупные компании закрывают свои инновационные центрыПодписка на РБК, 12:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На одесском рынке гражданские разгромили автобус военкомов Политика, 12:25
Как и чему сейчас стоит учить руководителей Образование, 12:24
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
В Волгоградской области из-за атаки ВСУ получила повреждения вышка связи Политика, 12:17
Михельсон призвал к международной кооперации по газу в российской Арктике Политика, 12:16
Армия России заняла два села в Харьковской и Запорожской областях Политика, 12:13
Михельсон предупредил о росте цен на газ в ЕС при отказе от СПГ из России Политика, 12:12