СК установил напавших на Росгвардию под Брянском в 2023 году диверсантов
Следственный комитет установил личности украинских диверсантов, напавших на сотрудников Росгвардии в Брянской области в августе 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи установили четырех участников украинской диверсионной группы: А. Кулиш, Д. Ткаченко, А. Мазуренко и А. Антоненко. Всех четверых ранее уже привлекали к уголовной ответственности за другие преступления.
Диверсантам предъявили обвинения в посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение или смертная казнь.
Кроме того, следователи начали проверять их причастность к терактам на территории Брянской, Курской и Белгородской областей.
22 августа 2023 года губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Климовском районе региона. Атаку отразили подразделения погрануправления, Минобороны и Росгвардии.
30 августа ФСБ рассказала о ликвидации диверсионной группы, готовившей теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры в Брянской области. Двое участников группы были убиты, пятерых задержали.
