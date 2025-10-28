ФСБ показала переписку готовившего теракт с пользователем Bobr Kurva

Video

ФСБ опубликовала видео задержания 19-летнего жителя Симферополя, которого подозревают в подготовке теракта в отношении сотрудника МВД по заданию украинских спецслужб. На записи показан обыск в квартире, где он был задержан, а также зафиксировано изъятие взрывного устройства, которое, по версии следствия, предназначалось для подрыва автомобиля сотрудника полиции.

Молодой человек рассказал, что на него вышли с предложением о «подработке» через интернет. ФСБ на видео показала переписку в мессенджере, которая, по версии следствия, подтверждают связь задержанного с украинскими спецслужбами. Так, на экране телефона, показанного в ролике, можно увидеть обсуждение подготовки теракта, которая ведется с пользователем, ник которого — Bobr Kurva.

«Бобр курва» (Bobr kurwa) — широко известный мем, он получил распространение благодаря видео, в котором поляк случайно встречает бобра и эмоционально на это реагирует.

Как ранее сообщала ФСБ, задержанный арендовал квартиру напротив дома сотрудника МВД и вел наблюдение с использованием видеокамеры. После выполнения задания он планировал выехать в одну из стран Европы. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.