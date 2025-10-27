В Орловской области объявили ракетную опасность

На территории Орловской области объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

Согласно уведомлению губернатора, сигнал начал действовать в 00:04 мск.

Клычков призвал жителей региона укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или, в случае нахождения на улице, зайти в ближайшее здание.

На фоне угрозы атаки беспилотников в ночь на 27 октября временно приостановили работу аэропорты Калуги и Волгограда.

На момент публикации на подлете к Москве сбили пятый дрон за три часа, также об уничтоженных беспилотниках сообщали власти Калужской и Тульской областей.