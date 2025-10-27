 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Орловской области объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

На территории Орловской области объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

Согласно уведомлению губернатора, сигнал начал действовать в 00:04 мск.

Клычков призвал жителей региона укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или, в случае нахождения на улице, зайти в ближайшее здание.

Над Тульской областью сбили восемь дронов
Политика

На фоне угрозы атаки беспилотников в ночь на 27 октября временно приостановили работу аэропорты Калуги и Волгограда.

На момент публикации на подлете к Москве сбили пятый дрон за три часа, также об уничтоженных беспилотниках сообщали власти Калужской и Тульской областей.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Орловская область Андрей Клычков ракетная опасность
Материалы по теме
Над тремя российскими регионами уничтожили 26 беспилотников
Политика
Над окраиной Калуги сбили беспилотник
Политика
На подлете к Москве снова сбили беспилотник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Домодедово и Жуковский закрыли для полетов на фоне атаки дронов на Москву Политика, 01:41
Число сбитых на подлете к Москве дронов за ночь достигло девяти Политика, 01:38
В России началась шестидневная рабочая неделя Общество, 01:32
Третий российский аэропорт приостановил полеты Общество, 01:15
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников за ночь выросло до пяти Политика, 01:07
В Европе назвали «явным сигналом Трампу» доклад Генштаба Путину Политика, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Орловской области объявили ракетную опасность Политика, 00:57
На подлете к Москве вновь сбили беспилотник Политика, 00:41
В конгрессе США назвали глупостью отказ от диалога с Россией Политика, 00:20
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Чуланов сообщил, когда ожидается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ Общество, 00:01
Власти предложили меры по борьбе с постоянным проживанием в гостиницахПодписка на РБК, 00:00
Еще один российский аэропорт закрыли для полетов Политика, 26 окт, 23:29