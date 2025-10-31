 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Над 14 регионами России сбили 130 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 31 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 130 украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего беспилотников сбили в Курской области — 31, еще 21 дрон пришелся на Воронежскую область. Над Белгородской областью уничтожили 14 БПЛА, еще 10 — над Брянской. По девяти беспилотникам ПВО отработала в Орловской, Тамбовской и Тульской областях, по шести — в Липецкой и Ярославской областях.

Пять дронов перехватили и уничтожили в Ростовской области, четыре — в Волгоградской, три — в Калужской. В Рязанской области и Московском регионе сбили два и один БПЛА соответственно.

Над регионами России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
Политика

Ночью 31 октября в Липецке и области объявили опасность атаки беспилотников. Вскоре после этого губернатор Андрей Клычков сообщил об атаке дронов на его регион — Орловскую область. В результате обломки сбитого БПЛА упали на территории ТЭЦ в Орле.

Позднее глава региона Воронежской области Александр Гусев отчитался о четырех обнаруженных и сбитых в регионе дронах. Предварительно, пострадавших и разрушений в ходе этого налета нет. За Гусевым последовал губернатор Владимирской области Александр Авдеев, заявивший, что Украина атаковала инфраструктуру под Владимиром. «Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте», — заверил он.

Утром 31 октября глава Ярославской области Михаил Евраев рассказал об отраженной атаке над Ярославлем. Никто не пострадал.

