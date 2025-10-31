 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Липецке и районах объявили опасность атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Липецке и области объявили опасность атаки беспилотников, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального управления МЧС.

«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Опасность атаки дронов в 01:25 мск объявили Липецке, а также в Грязинском, Добринском, Хлевенском, Усманском районах и в Добровском муниципальном образовании.

Ранее ведомство сообщило об угрозе атаки дронов в Данковском районе — информация появилась в 00:54 мск.

С 23:38 мск 30 октября угроза атаки беспилотников действует в городе Елец, Елецком и Долгоруковском районах, а также в Становлянском и Измалковском муниципальных образованиях.

БПЛА упал на территорию промзоны в Липецкой области
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.

В ночь на 31 октября для обеспечения опасности полетов ввели ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Тамбова. Об ограничениях стало известно в 01:05 мск.

В период с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили над российскими регионами 14 беспилотников самолетного типа, из них над Воронежской и Белгородской областями сбили по пять дронов, над Курской — два, над Калужской и Тульской областями — по одному.

