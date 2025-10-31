В аэропорту Тамбова ограничили полеты
В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он. Об ограничениях Кореняко сообщил в 01:05 мск.
Кореняко подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Полеты в российских аэропортах периодически ограничивают на фоне военной операции. Как правило, это происходит из-за угрозы атак беспилотников.
В последний раз ограничения в аэропорту Тамбова вводили 23 октября.
