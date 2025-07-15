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Военная операция на Украине ,  
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БПЛА упал на территорию промзоны в Липецкой области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Украинский дрон упал на территории промышленной зоны в Ельце Липецкой области, один человек пострадал, сообщает губернатор Игорь Артамонов.

Жизни раненого ничего не угрожает, подчеркнул глава региона.

Другой БПЛА упал возле жилого дома в Добринском районе области, пострадавших нет.

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С вечера 14 июля власти региона объявили угрозу атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого района, сообщал тогда Артамонов. Позже ее сменили на воздушную опасность, ввели красный уровень тревоги по всей Липецкой области. Ранним утром такую меру отменили.

Минобороны утром отчиталось, что над Липецкой областью сбили три беспилотника.

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Софья Полковникова
Липецкая область дроны Игорь Артамонов
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