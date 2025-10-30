 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В штате Нью-Йорк объявили режим ЧП для финансирования талонов на питание

Власти штата Нью-Йорк объявили режим чрезвычайного положения для финансирования продовольственных талонов вопреки продолжающемуся шатдауну, сообщает The Guardian.

Ранее в Минсельхозе США предупредили, что из-за шатдауна (приостановка финансирования работы федерального правительства) выдача талонов по программе SNAP будет прекращена с 1 ноября 2025 года.

SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) — федеральная программа льготной покупки продуктов и помощи малообеспеченным жителям США.

По словам губернатора штата Кэти Хокул, принятые меры позволят выделить $65 млн в качестве помощи национальным банкам для финансирования талонов.

Как сообщает издание, штаты Орегон и Вирджиния также объявили о введении чрезвычайного положения. В свою очередь, штаты Луизиана, Нью-Мексико и Вермонт объявили о предоставлении помощи малоимущим семьям, использующих продовольственные талоны для того, чтобы иметь нормальное питание.

Шатдаун ставит под угрозу выплату пособий по программе SNAP почти 42 млн американцам, отмечает The Guardian.

Минфин США предупредил о риске задержки зарплаты военным из-за шатдауна
Политика
Скотт Бессент

Текущий шатдаун продолжается с начала октября из-за разногласий между республиканцами и демократами по ключевым расходным статьям бюджета, включая здравоохранение.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможных задержках в выплате зарплаты американским военным к 15 ноября. Axios со ссылкой на источники в Белом доме позже сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа смогла найти средства на выплаты зарплат военнослужащим вопреки шатдауну.

Во вторник, 28 октября, сенат Соединенных Штатов в 13-й раз не смог согласовать законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, необходимый для окончания шатдауна.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Плугина Ирина
шатдаун США чрезвычайное положение талоны
Материалы по теме
Минтранс США отказался гарантировать стабильность рейсов из-за шатдауна
Общество
Минфин США предупредил о риске задержки зарплаты военным из-за шатдауна
Политика
Минфин США насчитал $15 млрд расходов в день из-за шатдауна
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
В Мытищах произошел блэкаут из-за коммунальной аварии Общество, 00:46
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp Технологии и медиа, 00:39
Минобрнауки в 2026 году выделит вузам 620,5 тыс. бюджетных мест Общество, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Сенатор рассказал о масштабах ядерных испытаний США Политика, 00:05
Юристы рассказали о возможных последствиях для Валиевой после апелляции Спорт, 00:00
Налоги без суда и лимиты на сим-карты: что изменится в законах в ноябре Общество, 00:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Финразведка объяснила усиление ЦБ валютного контроля за нерезидентами Экономика, 00:00
В штате Нью-Йорк объявили режим ЧП для финансирования талонов на питание Общество, 30 окт, 23:43
Над регионами России за три часа сбили 14 украинских дронов Политика, 30 окт, 23:37
Вэнс объяснил проведение США ядерных испытаний Политика, 30 окт, 23:15
Полиция задержала прыгнувшего с крыши поезда в Москву-реку зацепера Общество, 30 окт, 23:07
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 30 окт, 23:00
В Туле после падения обломков дрона загорелся продуктовый магазин Политика, 30 окт, 22:40