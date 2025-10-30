В штате Нью-Йорк объявили режим ЧП для финансирования талонов на питание

Власти штата Нью-Йорк объявили режим чрезвычайного положения для финансирования продовольственных талонов вопреки продолжающемуся шатдауну, сообщает The Guardian.

Ранее в Минсельхозе США предупредили, что из-за шатдауна (приостановка финансирования работы федерального правительства) выдача талонов по программе SNAP будет прекращена с 1 ноября 2025 года.

SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) — федеральная программа льготной покупки продуктов и помощи малообеспеченным жителям США.

По словам губернатора штата Кэти Хокул, принятые меры позволят выделить $65 млн в качестве помощи национальным банкам для финансирования талонов.

Как сообщает издание, штаты Орегон и Вирджиния также объявили о введении чрезвычайного положения. В свою очередь, штаты Луизиана, Нью-Мексико и Вермонт объявили о предоставлении помощи малоимущим семьям, использующих продовольственные талоны для того, чтобы иметь нормальное питание.

Шатдаун ставит под угрозу выплату пособий по программе SNAP почти 42 млн американцам, отмечает The Guardian.

Текущий шатдаун продолжается с начала октября из-за разногласий между республиканцами и демократами по ключевым расходным статьям бюджета, включая здравоохранение.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможных задержках в выплате зарплаты американским военным к 15 ноября. Axios со ссылкой на источники в Белом доме позже сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа смогла найти средства на выплаты зарплат военнослужащим вопреки шатдауну.

Во вторник, 28 октября, сенат Соединенных Штатов в 13-й раз не смог согласовать законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, необходимый для окончания шатдауна.