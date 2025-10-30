Axios узнал, что Белый дом нашел способ платить военным в обход конгресса

Деньги на выплаты зарплат военным в США нашли «в последнюю минуту», сообщает Axios. По данным издания, средства позаимствуют из двух фондов, а также со счета закупок Пентагона

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа смогла найти средства на выплаты зарплат военнослужащим в обход Конгресса США, несмотря на шатдаун (приостановку финансирования работы федерального правительства). Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Два представителя Белого дома сообщили изданию, что деньги были найдены «в последнюю минуту».

Как пишет Axios, пока военнослужащие получают зарплату, Трамп не намерен отказываться от приостановки работы правительства.

$2,5 млрд из фонда военного жилья пойдут на продолжение выплаты жилищных пособий военнослужащим. $1,4 млрд из фонда исследований, разработок, испытаний и оценки направят на выплату заработной платы. Этот фонд обычно используется для финансирования военных исследований. Еще $1,4 млрд были найдены на счете закупок Министерства обороны США — деньги на нем рассчитаны на строительство кораблей для ВМС, но указанная сумма будет потрачена на финансирование ВМС и морской пехоты.

«Президент Трамп продолжает платить солдатам, несмотря на сопротивление демократов, и он не собирается их подводить», — сообщил Axios высокопоставленный представитель Белого дома.

27 октября глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что в случае продолжения шатдауна американские военнослужащие могут столкнуться с задержками в выплате зарплаты к 15 ноября.

За два дня до этого Пентагон сообщил о получении анонимного пожертвования в размере $130 млн для выплаты компенсаций военным во время шатдауна. Позже The New York Times писала, что анонимом оказался миллиардер Тимоти Меллон, крупный спонсор Республиканской партии. Президент США Дональд Трамп отказался публично называть имя пожертвовавшего деньги, назвав его «выдающимся гражданином Америки».

В США 1 октября наступил шатдаун — приостановка работы правительства. В подобных условиях продолжают работать только те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т. д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены). Порядка 1,4 млн госслужащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты. Текущий шатдаун стал вторым по продолжительности после 35-дневного перерыва в финансировании в конце 2018 года и начале 2019 года, который пришелся на первый президентский срок Дональда Трампа.