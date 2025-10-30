 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Axios узнал, что Белый дом нашел способ платить военным в обход конгресса

Axios: Белый дом нашел деньги на зарплаты военнослужащим в обход конгресса
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Деньги на выплаты зарплат военным в США нашли «в последнюю минуту», сообщает Axios. По данным издания, средства позаимствуют из двух фондов, а также со счета закупок Пентагона
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа смогла найти средства на выплаты зарплат военнослужащим в обход Конгресса США, несмотря на шатдаун (приостановку финансирования работы федерального правительства). Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Два представителя Белого дома сообщили изданию, что деньги были найдены «в последнюю минуту».

Как пишет Axios, пока военнослужащие получают зарплату, Трамп не намерен отказываться от приостановки работы правительства.

$2,5 млрд из фонда военного жилья пойдут на продолжение выплаты жилищных пособий военнослужащим. $1,4 млрд из фонда исследований, разработок, испытаний и оценки направят на выплату заработной платы. Этот фонд обычно используется для финансирования военных исследований. Еще $1,4 млрд были найдены на счете закупок Министерства обороны США — деньги на нем рассчитаны на строительство кораблей для ВМС, но указанная сумма будет потрачена на финансирование ВМС и морской пехоты.

 «Президент Трамп продолжает платить солдатам, несмотря на сопротивление демократов, и он не собирается их подводить», — сообщил Axios высокопоставленный представитель Белого дома.

27 октября глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что в случае продолжения шатдауна американские военнослужащие могут столкнуться с задержками в выплате зарплаты к 15 ноября.

За два дня до этого Пентагон сообщил о получении анонимного пожертвования в размере $130 млн для выплаты компенсаций военным во время шатдауна. Позже The New York Times писала, что анонимом оказался миллиардер Тимоти Меллон, крупный спонсор Республиканской партии. Президент США Дональд Трамп отказался публично называть имя пожертвовавшего деньги, назвав его «выдающимся гражданином Америки».

В США 1 октября наступил шатдаун — приостановка работы правительства. В подобных условиях продолжают работать только те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т. д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены). Порядка 1,4 млн госслужащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты.

Текущий шатдаун стал вторым по продолжительности после 35-дневного перерыва в финансировании в конце 2018 года и начале 2019 года, который пришелся на первый президентский срок Дональда Трампа.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Алена Нефедова
шатдаун США Зарплаты военные
Материалы по теме
CNN предупредил о годах задержки ядерных разработок из-за шатдауна в США
Политика
Власти США приостановят выдачу талонов на продукты питания из-за шатдауна
Политика
Минфин США предупредил о риске задержки зарплаты военным из-за шатдауна
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Прокурор Парижа отчиталась о поисках украденных из Лувра экспонатов Общество, 11:05
Россияне в III квартале скупили рекордный объем золотых слитков и монет Инвестиции, 11:04
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
Кадровый голод в продажах: как найти менеджера на «рынке кандидата»Подписка на РБК, 10:56
В России вырос лимит страховки по долгосрочным вкладам Экономика, 10:56
Трамп заявил, что иногда сторонам конфликта нужно дать сражаться Политика, 10:52
Axios узнал, что Белый дом нашел способ платить военным в обход конгресса Политика, 10:50
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Акции ЛУКОЙЛа выросли на новости о покупателе зарубежных активов Инвестиции, 10:44
Как совместить бизнес, спорт, вино и удовольствие Вино, 10:43
Песков сообщил об отсутствии планов провести разговор Путина и Трампа Политика, 10:43
В Одессе начали заколачивать досками памятник Пушкину Политика, 10:41
Иномарки массово подорожали в преддверии нового утильсбора. Модели и цены Авто, 10:37
Пропавшая в Ленобласти девушка уехала в Карелию под влиянием мошенников Общество, 10:36