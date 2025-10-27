Власти США приостановят выдачу талонов на продукты питания из-за шатдауна
Из-за продолжающегося шатдауна выдача талонов в США по программе продовольственной помощи малоимущим американцам (SNAP) прекратится с 1 ноября 2025 года, следует из публикации на официальном сайте министерства сельского хозяйства США.
«Демократы в сенате уже 12 раз проголосовали против финансирования программы предоставления продовольственных талонов, также известной как программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP). В итоге колодец иссяк. С 1 ноября пособия выдаваться не будут», — говорится в сообщении ведомства.
SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) — федеральная программа льготной покупки продуктов и помощи малообеспеченным жителям США.
Шатдаун — блокировка финансирования госорганов в США из-за непринятия бюджета конгрессом.
Текущий шатдаун продолжается с начала октября из-за разногласий между республиканцами и демократами по ключевым расходным статьям бюджета, включая здравоохранение.
Накануне глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что в случае продолжения текущего шатдауна американские военнослужащие могут столкнуться с задержками в выплате зарплаты к 15 ноября.
В четверг, 23 октября, сенат США в 12-й раз не смог принять законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, необходимый для окончания шатдауна.
Текущий шатдаун стал вторым по продолжительности после 35-дневного перерыва в финансировании госорганов в конце 2018 года и начале 2019 года, который пришелся на первый президентский срок Дональда Трампа.
