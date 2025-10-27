 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Власти США приостановят выдачу талонов на продукты питания из-за шатдауна

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Из-за продолжающегося шатдауна выдача талонов в США по программе продовольственной помощи малоимущим американцам (SNAP) прекратится с 1 ноября 2025 года, следует из публикации на официальном сайте министерства сельского хозяйства США.

«Демократы в сенате уже 12 раз проголосовали против финансирования программы предоставления продовольственных талонов, также известной как программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP). В итоге колодец иссяк. С 1 ноября пособия выдаваться не будут», — говорится в сообщении ведомства.

SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) — федеральная программа льготной покупки продуктов и помощи малообеспеченным жителям США.

Шатдаун — блокировка финансирования госорганов в США из-за непринятия бюджета конгрессом.

Текущий шатдаун продолжается с начала октября из-за разногласий между республиканцами и демократами по ключевым расходным статьям бюджета, включая здравоохранение.

Минтранс США отказался гарантировать стабильность рейсов из-за шатдауна
Общество
Фото:Shannon Stapleton / Reuters

Накануне глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что в случае продолжения текущего шатдауна американские военнослужащие могут столкнуться с задержками в выплате зарплаты к 15 ноября.

В четверг, 23 октября, сенат США в 12-й раз не смог принять законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, необходимый для окончания шатдауна.

Текущий шатдаун стал вторым по продолжительности после 35-дневного перерыва в финансировании госорганов в конце 2018 года и начале 2019 года, который пришелся на первый президентский срок Дональда Трампа.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Авторы
Теги
Плугина Ирина
шатдаун США Министерство сельского хозяйства талоны
