Почему Литва решила бессрочно закрыть границу с Белоруссией

29 октября правительство Литвы намерено вынести окончательное решение о закрытии границы с Белоруссией. А президент республики предложил блокировать российский транзит в Калининград. Подробнее — в материале РБК

Фото: Motalb / Shutterstock

27 октября правительство Литвы созвало заседание Комиссии по национальной безопасности. По его итогам премьер республики Инга Ругинене объявила, что страна бессрочно закроет границу с Белоруссией, хотя и с некоторыми исключениями. Границу смогут пересекать дипломаты и дипломатическая почта, в республику будет также разрешен въезд гражданам Литвы и жителям стран Евросоюза.

Окончательно это решение будет оформлено 29 октября на заседании правительства. Ругинене также отметила, что Литва активно консультируется по пограничному вопросу с Польшей и Латвией. «Вот так мы посылаем сигнал в Белоруссию и говорим, что не допустим гибридную атаку. Мы примем самые строгие меры, чтобы остановить такие атаки», — заявила премьер.

Как Вильнюс объясняет свое решение

Вот уже неделю ситуация на литовско-белорусской границе была напряженной. Действовавшие литовские пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» в ночь на 26 октября на несколько часов приостанавливали свою работу. Аналогичная ситуация имела место также 22, 24 и 25 октября. «Каждый раз литовские власти делают это без предупреждения, создавая безвыходные ситуации для водителей легковых авто, находящихся во время закрытия в пунктах пропуска. Люди оказываются в условиях непонимания, как им действовать дальше», — заявили по этому поводу в белорусском Государственном таможенном комитете.

Наряду с этим литовские власти третьи сутки подряд закрывают аэропорт Вильнюса. Причина — обнаруженные в воздушном пространстве республики воздушные шары с контрабандными товарами, которые, по заявлениям литовских официальных лиц, двигались из Белоруссии. Первый случай, когда метеозонды использовались для контрабанды сигарет в республику, был зафиксирован около года назад. 28 сентября 2024 года в аэропорту Вильнюса обнаружили упавший воздушный шар с ними. Как сообщил тогда член сейма Дайнюс Гайжаускас, вес упаковки с сигаретами составил 20 кг. С тех пор число подобных инцидентов стало расти — уже в начале октября пограничники зафиксировали не менее 26 воздушных шаров, которые пересекли границу. В 2025 году литовские власти зафиксировали около 500 случаев воздушной контрабанды.

Литва официально не обвиняет белорусские власти в причастности к этим инцидентам, но утверждает, что Минск занял пассивную позицию. «Мы видим, что никаких мер по предотвращению такой деятельности не принимается. Мы не говорим, что они (белорусские власти. — РБК) участвуют, но и не слышим о каких-либо мерах, которые могли бы привести к задержанию или иным действиям», — сказал в октябре после очередного инцидента глава МВД Литвы Владислав Кондратович (цитата по Baltija.eu).

22 октября литовское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Белоруссии в Вильнюсе и вручило ему ноту протеста «в связи с неоднократными и участившимися нарушениями воздушного пространства Литвы». Ведомство призвало Минск «обеспечить контроль над своим воздушным пространством», потребовало расследовать все имевшие место инциденты, не допустить их повторения, а также предупредило: если инциденты продолжатся, Литва «оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры».

При этом 26 октября Ругинене отметила, что литовские власти не исключают запуск консультаций по ст. 4 Североатлантического договора НАТО, которая позволяет странам альянса инициировать обсуждения «всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон находятся под угрозой». Страны НАТО прибегали к этой процедуре всего девять раз в истории альянса. В частности, в этом сентябре обсуждения были запущены после появления «заблудившихся» дронов в воздушном пространстве Польши и Эстонии.

Какова позиция Минска

МИД Белоруссии критически оценивает действия и заявления Вильнюса. В сентябре он осудил закрытие воздушного пространства властями Литвы и Польши. «Эти дискриминационные меры не имеют ничего общего с теми надуманными угрозами, которые они якобы должны отразить, и выглядят особенно абсурдно на фоне отмены США ранее действовавших санкций в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа», — заявили в Минске 11 сентября. «Республика Беларусь неизменно остается донором безопасности в Европейском регионе», на что указывает ее сотрудничество с Польшей и Литвой в ситуации с дронами, подчеркнули в белорусском Министерстве иностранных дел. «Именно к такому ответственному и конструктивному взаимодействию в интересах мира и безопасности Минск терпеливо призывает своих западных партнеров», — подытожили в ведомстве.

Ситуацию на наземной границе в МИД Белоруссии назвали «лабораторией по испытанию пределов человеческого терпения»; «подопытными стали обычные люди, оказавшиеся заложниками абсурдной ситуации». Воздушные шары объявляются «экзистенциальной угрозой», тогда как в приграничной зоне считается приемлемым оставлять людей без воды, еды и медицинской помощи, написал в Telegram представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Он обвинил Литву в том, что для нее граница — «полигон для испытания новых форм давления». «Мы продолжаем работать в нормальном режиме. Наши предложения о сотрудничестве остаются в силе», — заключил представитель белорусского МИДа.

Длина госграницы между Белоруссией и Литвой — 678,8 км. Всего на границе оборудовано восемь контрольно-пропускных пунктов (КПП) — шесть автодорожных и два железнодорожных. По состоянию на 27 октября 2025 года по инициативе Литвы закрыты все автодорожные КПП. С августа 2023 года не работают два пункта: «Лоша» — «Шумскас» (сначала белорусское, потом литовское название), «Видзы» — «Твярячюс».

В марте 2024-го были закрыты еще два пункта: «Котловка» — «Лаворишкес», «Привалка» — «Райгардас».

С вечера 26 октября 2025-го КПП «Каменный Лог» — «Мядининкай» и «Бенякони» — «Шальчининкай» пропускают только дипломатов, диппочту, литовцев и жителей стран ЕС.

Железнодорожные пункты «Бенякони» — «Стасилос» и «Гудогай» — «Кяна» действуют в ограниченном режиме и работают на транзит грузов.

Что будет с транзитом в Калининград

Президент Литвы Гитанас Науседа 26 октября предложил не только закрыть границу с Белоруссией, но и ограничить транзит в Калининградскую область. В июне 2022 года власти республики запретили транзит некоторых грузов в Калининград по железной дороге из-за санкций ЕС; в Кремле это решение назвали «нарушением всего и вся». С тех пор основной поток грузов в российский эксклав идет по морю.

В ноябре 2002 года ЕС и Россия подписали декларацию, в которой признали уникальность положения Калининградской области как части Российской Федерации. Блок взял на себя обязательство обеспечивать транзит через Литву в Калининград. Вместе с тем этой осенью Еврокомиссия приняла решение увеличить финансирование Литвы с целью усиления контроля за следующими в Калининград российскими железнодорожными составами. В октябре 2024-го правительство Литвы одобрило денонсацию соглашения о торговом судоходстве с Россией, которое действовало 30 лет. Документ регулировал отношения при перевозке грузов морским транспортом, сотрудничество между судоходными компаниями и организациями, таможенные процедуры в портах, признание документов, помощь в случае катастрофы. В Вильнюсе обосновали это решение тем, что трансграничное торгово-экономическое сотрудничество полностью приостановлено. 22 октября правительство Литвы также приняло решение о денонсации двустороннего соглашения с Россией, упрощавшего порядок взаимных поездок граждан и действовавшего с 2002 года. Правительство республики обосновало свое решение тем, что это соглашение уже неактуально.

При этом в Вильнюсе признают, что ситуация с транзитом в Калининград практически не зависит от республики. Бывший глава литовского МИДа Антанас Валёнис заявил LRT, что пока не видит убедительных аргументов для дальнейших ограничений. «Оценивая инициативу президента о прекращении транзита, я не вижу логической связи между причиной и следствием. Было бы понятно закрыть границу с Белоруссией, ведь без ее молчаливого согласия или даже поддержки подобные гибридные атаки не происходили бы. Но зачем поднимать вопрос транзита, который никак не усиливает Калининград? Этот регион сейчас фактически обескровлен, особенно с военной точки зрения», — отметил Валёнис.

Председатель сейма Литвы, лидер демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис также заявил, что не видит перспективы закрытия калининградского транзита, поскольку он регулируется соглашением между ЕС и Россией. «И по крайней мере сейчас у нас нет данных, что Россия причастна к происходящему», — сказал он.

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин отмечает, что полная блокировка транзита невозможна в принципе, поскольку у России есть выход к морю. «Уже давно большинство грузов, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности Калининграда, доставляются морским путем. Конечно, перевозить товары поездами удобнее и ограничение транзита ничего хорошего для России не представляет. Тем не менее на самом деле у Литвы не так много маневров», — заявил РБК эксперт.

По его словам, даже закрыв границу с Белоруссией, власти республики не смогут искоренить контрабанду. «Если закрыть все наземные КПП, все равно эти воздушные зонды смогут пролетать. Кроме того, постоянное закрытие аэропортов приносит литовской стороне серьезные убытки», — замечает Топорнин. По его словам, в данном случае требуется межгосударственное решение и литовским властям следовало бы взаимодействовать с белорусскими. «Однако в нынешней политической ситуации это не представляется возможным. А если зонды будут лететь и дальше, то это может перерасти в серьезную проблему и последствия будут непредсказуемыми», — заключил эксперт.

После заседания Комиссии по национальной безопасности 27 октября МИД Литвы сообщил, что никаких решений, связанных с калининградским транзитом, принято не было. В ведомстве пояснили, что ограничения на границе с Белоруссией также не коснутся путешествующих транзитом из Белоруссии в Калининградскую область и обратно при наличии упрощенного транзитного документа. «Это исключение действует только для граждан России, имеющих указанный документ», — сообщил представитель литовской Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис.