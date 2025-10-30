Улицкую оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента

Людмила Улицкая (Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press)

Писательницу Людмилу Улицкую (признана в России иноагентом) привлекли к административной ответственности в Савеловском районном суде, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.

Улицкую признали виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП — непредставление или несвоевременное представление иноагентом сведений в уполномоченный орган либо представление информации в неполном объеме или в искаженном виде. Писательницу обязали выплатить штраф в размере 40 тыс. руб.

Улицкую в октябре уже привлекали к административной ответственности по той же самой статье — тогда штраф также составил 40 тыс. руб.

Людмила Улицкая — писательница, переводчик и сценарист, автор романов «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик», «Зеленый шатер» и др. Среди литературных наград Улицкой — премия «Русский Букер» (2001), премия «Книга года» (2004), премия «Большая книга» (2007, 2016).

После начала военной операции на Украине Улицкая переехала в Германию. В феврале 2024 года издательство АСТ приостановило выплату гонораров из-за ее заявления о переводе авторских отчислений на Украину. В марте того же года Минюст России внес писательницу в реестр иностранных агентов.

В октябре 2024 года Савеловский суд Москвы оштрафовал Улицкую по ст. 19.34 КоАП.