 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Улицкую оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента

Сюжет
Военная операция на Украине
Людмила Улицкая
Людмила Улицкая (Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press)

Писательницу Людмилу Улицкую (признана в России иноагентом) привлекли к административной ответственности в Савеловском районном суде, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.

Улицкую признали виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП — непредставление или несвоевременное представление иноагентом сведений в уполномоченный орган либо представление информации в неполном объеме или в искаженном виде. Писательницу обязали выплатить штраф в размере 40 тыс. руб.

Улицкую в октябре уже привлекали к административной ответственности по той же самой статье — тогда штраф также составил 40 тыс. руб.

Людмила Улицкая — писательница, переводчик и сценарист, автор романов «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик», «Зеленый шатер» и др. Среди литературных наград Улицкой — премия «Русский Букер» (2001), премия «Книга года» (2004), премия «Большая книга» (2007, 2016).

Улицкую лишили звания почетного профессора Университета им. Менделеева
Политика
Людмила Улицкая

После начала военной операции на Украине Улицкая переехала в Германию. В феврале 2024 года издательство АСТ приостановило выплату гонораров из-за ее заявления о переводе авторских отчислений на Украину. В марте того же года Минюст России внес писательницу в реестр иностранных агентов.

В октябре 2024 года Савеловский суд Москвы оштрафовал Улицкую по ст. 19.34 КоАП.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Людмила Улицкая иноагенты штраф Москва
Людмила Улицкая фото
Людмила Улицкая
писательница
21 февраля 1943 года
Материалы по теме
Володин призвал лишить иноагентов возможности получать пенсию в России
Политика
Монеточку заочно арестовали по делу о нарушении закона об иноагентах
Политика
Минюст признал иноагентами жену Майкла Наки и проект «Сердитая Чувашия»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Сырский назвал сложным положение ВСУ в Покровске Политика, 17:11
Карпина оштрафовали после матча с «Зенитом» Спорт, 17:05
Цены на сахар упали до минимума за пять лет на ожиданиях роста поставок Инвестиции, 17:05
Московский экспортный центр: как город открывает бизнесу новые рынки Отрасли, 17:02
Мир сформированных ожиданий: с чем связано закрытие ресторанов в 2025-м Стиль, 17:00
В Госдуме предложили законопроект о покупке «красивых» номеров для авто Общество, 17:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Аналитики оценили изменение предложения жилья в новостройках мегаполисов Недвижимость, 16:59
Ученые обнаружили в Сибири новый вид древних моллюсков Общество, 16:58
Южная Корея отвела 10 лет на создание своей первой атомной подлодки Политика, 16:56
Bloomberg сообщил о возобновлении Россией полетов на сирийскую авиабазу Политика, 16:47
В одной из ростовских колоний предотвратили теракт с захватом заложников Политика, 16:46
Улицкую оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента Политика, 16:41
Минобороны приостановит бои для доступа иноСМИ в места окружения ВСУ Политика, 16:40