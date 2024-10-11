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Писательницу Улицкую оштрафовали на ₽30 тыс. по статье об иноагентах

Людмила Улицкая
Людмила Улицкая (Фото: Zuma / ТАСС)

Суд в Москве оштрафовал писательницу Людмилу Улицкую (признана в России иноагентом) на 30 тыс. руб., сообщает пресс-служба столичных судов в телеграм-канале.

«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы: Улицкая Л.Е. признана виновной в совершении административного правонарушения», — говорится в сообщении.

Речь идет о ч. 1 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях — осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента. Для гражданских лиц размер штрафа может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Писательница в комментарии РБК сообщила, что не в курсе нарушения и за что получила штраф. Она уточнила, что как только ей «пришлют счет», она его оплатит.

Улицкую внесли в реестр иноагентов
Политика
Людмила Улицкая

Писательницу включили в реестр иноагентов в начале марта 2024 года. Минюст тогда объяснил, что Улицкая выступала против военной операции, пропагандировала однополые отношения и «принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

После начала военной операции на Украине Улицкая переехала в Германию, она также неоднократно выступала с антивоенными заявлениями.

В феврале 2024 года издательство АСТ решило приостановить выплаты писательнице из-за заявлений о переводе авторских отчислений на Украину.

Улицкая окончила биологический факультет МГУ, а также работала в Институте общей генетики Академии наук СССР. Она является автором таких романов, как «Зеленый шатер», «Даниэль Штайн, переводчик», «Лестница Якова», «Искренне ваш Шурик», «Казус Кукоцкого», «Медея и ее дети», а также лауреатом премий «Большая книга» и «Русский Букер». Улицкую неоднократно называли в числе претендентов на Нобелевскую премию по литературе.

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Теги
Людмила Улицкая иноагент штраф Москва новости
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