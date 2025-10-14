Суд оштрафовал Людмилу Улицкую за нарушение правил деятельности иноагента

Людмила Улицкая (Фото: Zuma / TACC)

Савеловский суд Москвы назначил административный штраф в размере 40 тыс. руб писательнице Людмиле Улицкой (признана Минюстом иноагентом), сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Улицкая Людмила Евгеньевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП России (нарушение порядка деятельности иностранного агента)», — говорится в сообщении.

Людмила Улицкая — писательница, переводчик и сценарист, автор романов «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик», «Зеленый шатер» и др. Среди литературных наград Улицкой: премия «Русский Букер» (2001), премия «Книга года» (2004), премия «Большая книга» (2007 и 2016).

После начала военной операции на Украине Улицкая переехала в Германию. В феврале 2024 года издательство АСТ приостановило выплату гонораров из-за ее заявления о переводе авторских отчислений на Украину.

В марте того же года Минюст России внес писательницу в реестр иностранных агентов. Ведомство тогда объяснило, что она выступала против военной операции, пропагандировала однополые отношения и «принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

В октябре 2024 года Савеловский суд Москвы впервые оштрафовал Улицкую по ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. По решению суда, она должна была заплатить 30 тыс. руб.