Военная операция на Украине⁠,
0

Суд оштрафовал Людмилу Улицкую за нарушение правил деятельности иноагента

Сюжет
Военная операция на Украине
Людмила Улицкая
Людмила Улицкая (Фото: Zuma / TACC)

Савеловский суд Москвы назначил административный штраф в размере 40 тыс. руб писательнице Людмиле Улицкой (признана Минюстом иноагентом), сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Улицкая Людмила Евгеньевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП России (нарушение порядка деятельности иностранного агента)», — говорится в сообщении.

Людмила Улицкая — писательница, переводчик и сценарист, автор романов «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик», «Зеленый шатер» и др. Среди литературных наград Улицкой: премия «Русский Букер» (2001), премия «Книга года» (2004), премия «Большая книга» (2007 и 2016).

После начала военной операции на Украине Улицкая переехала в Германию. В феврале 2024 года издательство АСТ приостановило выплату гонораров из-за ее заявления о переводе авторских отчислений на Украину.

Дмитрия Быкова заочно приговорили к 7 годам колонии по делу о фейках
Политика
Дмитрий Быков

В марте того же года Минюст России внес писательницу в реестр иностранных агентов. Ведомство тогда объяснило, что она выступала против военной операции, пропагандировала однополые отношения и «принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

В октябре 2024 года Савеловский суд Москвы впервые оштрафовал Улицкую по ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. По решению суда, она должна была заплатить 30 тыс. руб.

Денис Малышев
Людмила Улицкая иноагенты Военная операция на Украине Савеловский суд
Людмила Улицкая фото
Людмила Улицкая
писательница
21 февраля 1943 года
