Политика
Отец Маска заявил, что не против получить паспорт России

Эррол Маск
Эррол Маск (Фото: Павел Бедняков / Reuters)

Отец американского миллиардера Илона Маска бизнесмен Эррол Маск заявил, что был бы не против получить российское гражданство. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Да. Почему нет? Это было бы большой честью для меня», — ответил Эррол Маск на соответствующий вопрос.

Отец Илона Маска посетил матч КХЛ в Казани
Спорт
Эррол Маск

В октябре Эррол Маск посетил Казань. В столице Татарстана он сходил на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и владивостокским «Адмиралом», а также посетил местные IT-парки. Бизнесмен заявил о высоком уровне технологического развития Татарстана.

79-летний Эррол Маск — южноафриканский инженер, бизнесмен и политик, отец Илона Маска. Родился в Претории в семье англичанки и южноафриканца. Он окончил университет Претории, где изучал электромеханику, а также имеет лицензию пилота. Он был дважды женат. Илон родился от его первой жены Мэй Маск (девичья фамилия — Халдеман).

В июне Маск-старший также посетил Россию для участия в «Форуме будущего 2050».

