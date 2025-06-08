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Политика ,  
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Отец Илона Маска рассказал, зачем приехал в Москву

Отец Илона Маска прибыл в Москву на «Форум будущего 2050»
Эррол Маск
Эррол Маск (Фото: Esa Alexander / Reuters)

Отец американского миллиардера Илона Маска — Эррол Маск прибыл в Россию для участия в «Форуме будущего 2050», сообщают «Известия». Отец Илона Маска — инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями. Он прилетел в Москву накануне, 7 июня.

Эррол Маск в разговоре с изданием прокомментировал конфликт своего сына с президентом США Дональдом Трампом. Илон Маск и Трамп, после избрания последнего на должность главы государства в ноябре, вместе избавились от оппозиции и «очень устали и напряжены», сказал Эррол Маск.

По его мнению, в том, что на фоне совместной политической деятельности у Илона Маска и Трампа возникла ссора, «нет ничего необычного».

Илон Маск придерживается своих принципов, не собирается поддерживать инициативы демократов, а Трамп, по мнению Маска-старшего, делает всё ради того, чтобы получить поддержку избирателей.

Эррол Маск добавил, что конфликтующие стороны пока не могут прийти к каким-либо договоренностям, но в произошедшем конфликте победа на стороне главы Белого дома. Илон Маск допустил ошибку, «он устал, у него стресс. Пять месяцев непрерывного стресса», поделился отец.

«Форум будущего 2050» пройдет на площадке учебно-образовательного кластера «Ломоносов» в Москве 9-10 июня. На нем поднимут такие вопросы, как «борьба за души и умы. Идеология суверенной России», «русский космос. Гонка за Марс», «новый «концерт великих держав». Внешняя политика России во второй четверти XXI века» и другие.

Участие в нем примут более 7500 человек, в том числе, Эррол Маск, министр иностранных дел России Сергей Лавров, британский политик, журналист и общественный деятель Джордж Галлоуэй, актер и шоумен Станислав Ярушин и другие.

Основными темами «форума будущего 2050» станут внешняя политика и национальные приоритеты, культура и традиционные ценности, высокие технологии, наука и КОСМОС, развитие и образование, качество жизни в новом мире.

Отец Илона Маска Эррол прибыл в Москву
Политика

Публичный конфликт Маска и Трампа начал развиваться с конца мая, после того, как миллиардер покинул пост главы департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE). Трамп тогда начал сомневаться в мерах, которые принял ранее миллиардер. Так, он спросил у помощников, считают ли они «чушью» обещание Маска сократить бюджетные расходы на $1 трлн. и заявил, что отзывает кандидатуру Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Как считалось, Айзекмана выдвинул ранее Маск.

Во вторник, 3 июня, Маск в соцсети X назвал «безобразием» законопроект президента о расходах конгресса. В четверг, 5 июня, Трамп попросил Маска критиковать президента, а не закон, заявив, что у них двоих были отличные отношения, но не факт, что так будет и впредь.

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