Южная Корея отвела 10 лет на создание своей первой атомной подлодки

Кан Дон Гиль (Фото: YONHAP / ТАСС)

Южная Корея сможет построить свою первую атомную подводную лодку примерно за десять лет, если военные получат соответствующее распоряжение от руководства страны. Об этом заявил начальник штаба ВМС адмирал Кан Дон Гиль на заседании Национальной ассамблеи в Сеуле, пишет газета Korea Times.

Он уточнил, что водоизмещение у такой субмарины должно быть не меньше 5 тыс. т, уровень обогащения урана для топлива составит 20% или меньше.

Министр обороны Ан Гю Бак, в свою очередь, считает, что Южной Корее потребуется не менее четырех таких субмарин, чтобы эффективно противостоять КНДР.

29 октября 2025 года президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время встречи с лидером США Дональдом Трампом в преддверии саммита АТЭС в южнокорейском городе Кёнджу попросил американского коллегу предоставить его стране доступ к ядерному топливу для подводных лодок.

Позднее Трамп сообщил через соцсеть Truth Social, что одобрил строительство на верфях в Филадельфии атомной подлодки для Сеула. По его словам, она заменит находящиеся на вооружении ВМС Южной Кореи «старомодные» и «менее маневренные» дизельные субмарины.

Подводный флот Южной Кореи состоит преимущественно из дизель-электрических подводных лодок и активно развивается в рамках программы KSS (Korean Attack Submarine). В него входят три основных типа субмарин. Если первые, класса KSS-I и KSS-II, строились по лицензии, то партия последних ударных подлодок класса KSS-III — это полностью южнокорейский проект.

Первая из них водоизмещением 3 тыс. т была спущена на воду в 2018 году. В середине октября 2025 года страна спустила на воду и свою первую 3600-тонную подлодку с литийионными батареями для большей автономности.