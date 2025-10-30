 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

WSJ назвала начало ядерных испытаний США подарком России и Китаю

WSJ: возобновление испытаний ядерного оружия США — подарок для России и Китая
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Продолжение испытаний ядерного оружия США по приказу, отданному американским президентом Дональдом Трампом, может сыграть на руку России и Китаю. Об этом заявил The Wall Street Journal (WSJ) бывший главный эксперт по оружию массового уничтожения в Совете национальной безопасности бывшего президента Билла Клинтона Гэри Сеймор.

«Это был бы подарок России и Китаю, которые разрабатывают новые типы ядерного оружия и выиграют от возобновления испытаний», — сказал он. По его мнению, для того чтобы обеспечить надежность ядерного арсенала США, не нужны испытания.

Песков заявил об отсутствии предложений США по договору о ядерных ракетах
Политика
Фото:Eric Lee / Getty Images

30 октября Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами. По его словам, процесс начнется «немедленно». Трамп добавил, что США владеют наибольшим количеством ядерного оружия из-за модернизации оружия во время первого его президентского срока. По мнению Трампа, провести испытания «уместно», поскольку другие государства уже это делают.

О предполагаемом начале ядерных испытаний Трамп заявил спустя несколько дней после того, как президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник».

«Буревестник» — российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, создана для преодоления систем ПВО и ПРО и доставки ядерного боезаряда на большие расстояния. Разрабатывается с декабря 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Последние испытания состоялись 21 октября 2025 года. Основные тактико-технические характеристики ракеты остаются засекреченными.

Ракета пролетела 14 тыс. км и в общей сложности находилась в воздухе 15 часов. Путин предложил «определить возможные способы применения» и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в российских вооруженных силах.

