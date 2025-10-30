Трамп объяснил решение США немедленно начать ядерные испытания

США проведут ядерные испытания, поскольку это делают другие страны, заявил Трамп. Путин ранее сообщал об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

США проведут ядерные испытания, поскольку то же делают другие страны, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп. Он не ответил на уточняющий вопрос, идет ли в данном случае речь о России.

«У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытания… но, поскольку испытания проводят другие, я думаю, было бы уместно, чтобы мы тоже это делали», — сказал Трамп.

Вашингтон позднее анонсирует место и время проведения испытаний, добавил президент, отвечая на вопрос, где и когда они пройдут. «У нас есть испытательные полигоны. Об этом будет объявлено», — указал он.

В то же время американский лидер сказал, что хотел бы «увидеть ядерное разоружение». «Мы уже обсуждаем это с Россией, и если мы что-то предпримем, к нам присоединится и Китай», — сказал он.

Трамп ранее поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами. «Этот процесс начнется немедленно», — подчеркнул он. Как отмечает CNN со ссылкой на отчет исследовательской службы американского Конгресса, США требуется от 24 до 36 месяцев для испытания ядерного оружия после того, как президент отдаст соответствующий приказ.

21 октября Россия провела испытания крылатой ракеты «Буревестник» на ядерной энергоустановке, докладывал президенту Владимиру Путину глава Генштаба Валерий Герасимов. Ракета пролетела 14 тыс. км и в общей сложности находилась в воздухе 15 часов. Путин предложил «определить возможные способы применения» и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в российских вооруженных силах.

29 октября президент объявил, что Россия провела испытания подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Он назвал это успехом, отметив, что мощность «Посейдона» значительно превышает мощность самой перспективной межконтинентальной российской ракеты «Сармат». Способов аппарата не существует, заявил Путин.