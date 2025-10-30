Китай согласился покупать энергоносители у США

Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил, что Китай дал согласие на закупку энергоносителей у США. Это решение было принято в результате переговоров Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином.

«Китай также согласился начать процесс закупки американских энергоносителей. Фактически может состояться очень масштабная сделка по покупке нефти и газа у великого штата Аляска», — сообщил Трамп. По его словам, в ближайшее время представители двух государств, включая министра энергетики США Криса Райта и министра внутренних дел США Дуга Бергама, встретятся, чтобы обсудить возможность заключения такой сделки.

Встреча политиков прошла впервые с начала торговой войны между странами. В мае, когда пошлины со стороны Вашингтона на китайские товары выросли до 145%, а Пекина на американские — до 125%, страны договорились временно снизить их до 30 и 10% соответственно и начали переговоры по заключению постоянной сделки.

Незадолго до этой встречи произошел новый виток эскалации в торговых отношениях. После того как КНР 9 октября объявила о новых ограничениях на экспорт редкоземельных металлов, Трамп на следующий день пригрозил Пекину введением с 1 ноября стопроцентных пошлин — то есть суммарно тариф бы достиг 157%. Трамп отметил, что он и Си поднимали тему редкоземельных металлов, теперь препятствий в этом нет.