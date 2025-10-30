 Перейти к основному контенту
Торговая война США⁠,
0

Китай согласился покупать энергоносители у США

Трамп: Китай согласился покупать энергоносители у США
Сюжет
Торговая война США
Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил, что Китай дал согласие на закупку энергоносителей у США. Это решение было принято в результате переговоров Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином.

«Китай также согласился начать процесс закупки американских энергоносителей. Фактически может состояться очень масштабная сделка по покупке нефти и газа у великого штата Аляска», — сообщил Трамп. По его словам, в ближайшее время представители двух государств, включая министра энергетики США Криса Райта и министра внутренних дел США Дуга Бергама, встретятся, чтобы обсудить возможность заключения такой сделки.

Китай приостановит ограничения на экспорт редкоземельных металлов
Политика
Фото:Cheng Xin / Getty Images

Встреча политиков прошла впервые с начала торговой войны между странами. В мае, когда пошлины со стороны Вашингтона на китайские товары выросли до 145%, а Пекина на американские — до 125%, страны договорились временно снизить их до 30 и 10% соответственно и начали переговоры по заключению постоянной сделки.

Незадолго до этой встречи произошел новый виток эскалации в торговых отношениях. После того как КНР 9 октября объявила о новых ограничениях на экспорт редкоземельных металлов, Трамп на следующий день пригрозил Пекину введением с 1 ноября стопроцентных пошлин — то есть суммарно тариф бы достиг 157%. Трамп отметил, что он и Си поднимали тему редкоземельных металлов, теперь препятствий в этом нет.

Персоны
Ксения Потрошилина
Дональд Трамп Си Цзиньпин Договор договоренность энергоносители
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
