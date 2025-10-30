Фото: Украинская Бронетехника / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Конструкторско-производственное предприятие «Украинская бронетехника» начало серийное производство на Украине чешских снарядов для танков и артиллерии калибра 155 и 105 мм, об этом компания сообщила в соцсети Facebook (принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещена).

«Украинская бронетехника» совместно с оборонной группой Czechoslovak Group запустили производство снарядов крупного калибра по новой модели сотрудничества. Речь идет о производстве чешских боеприпасов на Украине — калибр 155 мм и <...> 105 мм — по соглашению конца [2024] года», — говорится в сообщении компании.

В Чехии на выборах в начале октября победила партия бывшего премьера Андрея Бабиша ANO («Да»), получив 34,54%. После выборов политик заявил, что Чехия будет в первую очередь думать о благополучии своих граждан и не выделит Украине из своего бюджета «ни кроны». Комментируя инициированный Чехией механизм поставок Украине боеприпасов, Бабиш отметил, что, возможно, ее следует пересмотреть и передать под надзор НАТО.

В первый год сотрудничества «Украинская бронетехника» и Czechoslovak Group запланировали произвести до 100 тыс. снарядов калибра 155 мм и 50 тыс. — калибра 105 мм, но в дальнейшем мощности увеличат, заявил генеральный директор «Украинской бронетехники» Владислав Белбас.

«На начальном этапе мы локализуем около половины производства, а со временем украинский завод будет производить до 80% всех предусмотренных соглашением боеприпасов», — отметил он.

Кроме лицензии и технологической базы Czechoslovak Group поставляет компании критические комплектующие — пороховые заряды, детонаторы и другие ключевые элементы боеприпасов. Это первый случай, когда западная оборонная компания организует локализацию снарядов большого калибра на Украине, отметило издание Delo.ua.

В 2024 году глава и владелец Czechoslovak Group Михал Стрнад стал миллиардером благодаря поставкам Киеву отремонтированных советских танков Т-72 после начала военной операции на Украине в 2022 году.

Россия осуждает поставки оружия Украине и любую военную помощь. Москва полагает, что это лишь затягивает конфликт и не может изменить его исхода.